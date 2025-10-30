Természetesen az Orbán-kormány Otthon Start programja is hozzájárult a brutális áremelkedéshez.
Az Otthon Centrum júniusi felmérése szerint 354 beruházás keretében 28 ezer lakás építése van folyamatban jelenleg Budapesten, ami 12,5 százalékos visszaesés tavalyhoz képest.
A tavalyi év ingatlanpiaci rekordjait gyűjtötte össze az Otthon Centrum.
Az agglomerációk éve lehet az ingatlanpiacon a 2020-as év az Otthon Centrum szerint. Az újépítésű lakások tovább drágulnak.
Összehangolt árpolitika és bizalmas üzleti információk egymással való megosztása miatt a GVH csaknem 76 millió forint bírságot szabott ki a Duna House-ra és az Otthon Centrumra - írja a Portfólió a versenyhivatal információi alapján.
Budapest az összetett ötvenedik, míg a kelet-európai mezőnyben az első helyen végzett a The Economist élhetőségi rangsorában, ami a világ 140 nagyvárosát állította sorrendbe, számos élhetőségi szempont alapján. A listát európai városokra leszűkítve a magyar főváros a 23. helyen áll, közvetlenül Róma mögött.
Eljárást indított a Duna House Franchise Kft.-vel és az Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Kft.-vel szemben a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), első lépésként a vállalkozások székhelyén helyszíni kutatást tartottak a hivatal munkatársai.
Ahogyan a tavalyi, úgy a 2014-es év sem lesz még nagy valószínűséggel a kiugrás éve, de pozitív előjeleket már észrevehetünk, főleg az elmúlt év végén tapasztalható tendenciákból - olvasható a legfrissebb lakáspiaci trendekről az Otthon Centrum legújabb Lakáspiaci Tanácsadó elemzésében. Az árak csökkenése a 2013-as év második felére lelassult, így az idei évben már nagy valószínűséggel stagnálásra számíthatunk. Az adásvételek száma évek óta stabilan a 85-90 ezer körüli szinten áll, és egyelőre idén sem várható jelentős forgalombővülés, ennek középtávon nagyobb az esélye. 2013-ban már csak visszafogottan nőtt az áralku mértéke, a 2012-es 13,2 százalékról, 13,3 százalékra, ami a vevői pozíciók további erősödésnek lassulását vetíti előre 2014-re. Az értékesítési idők viszont tovább nőttek, 2013-ban átlagosan fél hónappal az előző évhez képest.
A stadionépítéseknek, az uniós beruházásoknak és az úgynevezett bázishatásnak köszönheten kiugróan jó építőipari eredményekről tett közé adatokat tegnap a KSH. Ugyanakkor az új lakások építésénél a növekedés halvány jelei sem látszanak, az általunk megkérdezett szakértők szerint a jövedelemhiány, a hitelfelvételtől és a jövőtől való félelem egyaránt visszatartja a lakosságot az új lakások megrendelésétől és vásárlásától.