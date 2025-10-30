Folyamatosan csökkenő lakásárak

Ahogyan a tavalyi, úgy a 2014-es év sem lesz még nagy valószínűséggel a kiugrás éve, de pozitív előjeleket már észrevehetünk, főleg az elmúlt év végén tapasztalható tendenciákból - olvasható a legfrissebb lakáspiaci trendekről az Otthon Centrum legújabb Lakáspiaci Tanácsadó elemzésében. Az árak csökkenése a 2013-as év második felére lelassult, így az idei évben már nagy valószínűséggel stagnálásra számíthatunk. Az adásvételek száma évek óta stabilan a 85-90 ezer körüli szinten áll, és egyelőre idén sem várható jelentős forgalombővülés, ennek középtávon nagyobb az esélye. 2013-ban már csak visszafogottan nőtt az áralku mértéke, a 2012-es 13,2 százalékról, 13,3 százalékra, ami a vevői pozíciók további erősödésnek lassulását vetíti előre 2014-re. Az értékesítési idők viszont tovább nőttek, 2013-ban átlagosan fél hónappal az előző évhez képest.