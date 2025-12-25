Lemondott Peter Pellegrini szlovák elnök magyar nemzetiségi tanácsadója a Beneš-dekrétumokról szóló törvénymódosítás aláírása miatt

lemondás;Benes-dekrétumok;Peter Pellegrini;Forró Krisztián;

2025-12-25 13:52:00 CET

A közéleti szolgálat csak akkor vállalható, ha minden körülmények között összhangban marad az elveivel – indokolta a döntését Forró Krisztián.

A tisztség elmúlik, az elvek maradnak – jelentette be Forró Krisztián, Peter Pellegrini szlovák államfő nemzetiségi tanácsadója még keddi Facebook-posztban, hogy lemond a posztjáról, miután a főnöke aláírta a Beneš-dekrétumoknak a megkérdőjelezését is akár fél év börtönnel büntető törvénymódosítást. A magyar politikus – akinek a bejegyzését a 24 vette észre – azt írta, számára a közéleti szolgálat csak akkor vállalható, ha minden körülmények között összhangban marad az elveivel: jogbiztonság, tisztelet és a közösségünk méltósága.

Forró Krisztiánt nemrég, 2025. májusában nevezték ki a szlovák elnök nemzetiségi tanácsadóvá.

Mint ismert, az eleinte fenntartásait hangoztató Peter Pellegrini kedden végül a szlovák büntető törvénykönyv minden módosítását aláírta. A Beneš-dekrétumok újbóli szentesítése a Robert Fico mögött álló pozsonyi koalíció régi, 2023-as választási ígérete volt, Szlovákiában tüntettek is ellene, az Orbán-kormány néhány általános kijelentésen túl pedig asszisztált az egészhez.

Mivel a Fidesz pártcsaládja, a Patrióták Európáért azt is megakadályozta, hogy az Európai Parlament elítélje Szlovákiát a Beneš-dekrétumok miatt, a felvidéki magyarok érdekeit a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (!) képviseli az Európai Unióban.