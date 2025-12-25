Semjén Zsolt szerint az Orbán-kormány harcol a Beneš-dekrétumok ellen, de nehéz lesz összeugrasztani a szlovákokkal

politika;Orbán-kormány;harc;Benes-dekrétumok;Semjén Zsolt;

2025-12-25 10:05:00 CET

Amúgy is a németek miatt van az egész, nekik lehetőségük lett volna azt mondani, hogy ilyen jogszabályok fenntartása mellett nem lehet belépni az EU-ba.

Harcolunk a Beneš-dekrétumok ellen, de ha a két nemzet között barátság, együttműködés van, akkor nehéz minket összeugrasztania a politikának, és a kényes kérdésekre is könnyebben találunk megoldást - idézi az MTI, mit mondott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Patrióta csatornán szerdán közzétett videóban.

Mint ismert, a bel- és külföldi felháborodás ellenére, az Orbán-kormány hallgatása mellett Peter Pellegrini szlovák elnök kedden alá is írta a szlovák büntető törvénykönyv módosítását a többi között arról, hogy akár fél év börtön is járhat a a kisebbségek jogfosztását, vagyonuk elkobzását most is lehetővé tevő Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért.

Bár Szijjártó Péter végül megszólalt az ügyben, az általános kijelentéseken túl, érdemi magyar fellépésről azóta sem tudni. Ennek az lehet az oka, hogy Orbán Viktornak szüksége van Robert Fico szlovák miniszterelnök támogatására az Európai Unió elleni harcában.

Eddig hallgatott az ügyben Semjén Zsolt is, aki nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterelnök-helyettesként most azt hangsúlyozta: nincs kollektív bűnösség, az emberi jogokkal alapvetően ellentétes, ha valaki a közösségéhez való tartozása miatt lesz jogfosztás áldozata, ezért harcolunk a Beneš-dekrétumok ellen, minden szlovák-magyar kisebbségi tárgyaláson szóba hozzuk.

Szerinte a németeknek lehetőségük lett volna megakadályozni, hogy Szlovákia a a Beneš-dekrétumok hatályban tartása mellett legyen az EU-tagja, és azt mondani, hogy ilyen jogszabályokkal nem lehet belépni, elég, ha ebben a tekintetben - német szempontból - a felvidéki és a szudétanémetek üldöztetésére gondolunk - jegyezte meg a miniszterelnök-helyettes.

Semjén Zsolt hangsúlyozta, hogy mindenben az adott külhoni nemzetrész legitim pártja és vezetője mögött állnak, Felvidék esetében is azt teszik, amit a Magyar Szövetség és annak elnöke, Gubík László javasol.

A Fidesz nemrég egyébként megakadályozta, hogy az Európai Parlament fellépjen Szlovákia ellen az ügyben.