Orosz felderítő repülőgép jelent meg a Balti-tenger felett, riasztottak a lengyelek

2025-12-26 08:21:00 CET

A lengyel hadsereg közölte: a vadászrepülőgépei azonosították, majd kikísérték az orosz felderítő repülőgépet, amely a lengyel légtér közelében, a Balti-tenger felett repült.

Lengyelország vadászrepülőgépeket küldött egy orosz felderítő repülőgép azonosítására a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közelében - közölte csütörtökön az ország hadserege. A lengyel nemzetbiztonsági hivatal jelentése szerint az éjszaka folyamán több tucat légi eszköz hatolt be a lengyel légtérbe Belarusz felől. A hivatal közlése szerint az ünnepi időszakban történt incidensek provokációra utalhatnak.

A lengyel nemzetbiztonsági hivatal közlése szerint a Belarusz felől érkező légi eszközök közül négyet már megtaláltak, ezeket valószínűleg cigarettacsempészetre használták. A légtérsértések tömeges jellege, az ünnepi időszakban történt időzítés, a Balti-tengeren tapasztalt orosz katonai aktivitás, valamint az, hogy hasonló esetek nemrégen Litvániában is előfordultak, arra utalhatnak, hogy a történtek egy csempésztevékenységnek álcázott provokáció részei.

A lengyel hadsereg közlése szerint a Belarusszal határos Podlasiei vajdaság fölötti légtér egy részét ideiglenesen lezárták a polgári légi forgalom elől biztonsági okokból.

A NATO-tag Lengyelország 2025 szeptemberében már volt egy nagyszabású orosz provokáció célpontja. Ekkor a Putyin-rezsim azt tesztelte, mennyire éber az észak-atlanti szövetség.