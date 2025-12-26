„A féktelen pénzköltés, a szociális érzéketlenség állandó kritikusa voltam” – Nem fél többé, kész kitálalni Sulyok Tamás volt kommunikációs igazgatója

kommunikáció;Sulyok Tamás;

Boldog karácsonyt!

Megkapó kis Facebook-kommentet időzített Sulyok Tamás ünnepi beszédének a megjelenéséhez Szántó Georgina, a köztársasági elnök volt kommunikációs igazgatója. Mint ismert, szilveszter helyett a köztársasági elnök újra karácsonykor állt Magyarország elé, aminek az alkalmából Szántó Georgina először kitett egy sóhajjal felérő Facebook-posztot arról, hogy „Bárcsak a szeretet ne ünnep lenne, bárcsak egész évben karácsony lehetne”, aztán egy kommentet is írt a bejegyzése alá.

Ez a komment arról szól, hogy Szántó Georginát idén „a szeretetet oly nagyon hirdető volt főnöke”, a köztársasági elnök gyakorlatilag tönkretette. Ígérete szerint a volt kommunikációs igazgató nemsokára közzéteszi az emlékeit a Sándor-palotában eltelt másfél évéről, amely alatt ő próbálta Sulyok Tamás szebbik arcát mutatni, de a köztársasági elnök nem kért ebből. „Az volt a mottója: »Neked miért baj, ha jól érezzük magunkat?« Mondta ezt arra, hogy a féktelen pénzköltés, a felduzzasztott létszámokkal utazó delegációk, a szociális érzéketlenség állandó kritikusa voltam. Korábban ezt erényként értékelte (sok éven át dolgoztunk együtt az Alkotmánybíróságon), aztán számomra teljesen érthetetlen módon minden megváltozott, amikor köztársasági elnök lett. A jó szó ellenséggé vált, a tenni akarás bűn lett, a jobbító szándékú kritika üldözendővé vált” – fakadt ki Szántó Georgina, hozzáfűzve, régóta le szerette volna már ezt, de félt, mert a rendszer lejárat mindenkit, aki meg mer szólalni. „De már nem érdekel. Állok elébe bárminek” – zárul Sulyok Tamás volt kommunikációs igazgatójának a Facebook-kommentje.

Szántó Georgina Sulyok Tamás régi bizalmi embere, az Alkotmánybíróság egykori kommunikációs igazgatója volt. 2025 szeptember 3-án távozott közös megegyezéssel távozott a Sándor-palotából. Ő volt az, aki a köztársasági elnök kommunikációs igazgatójaként egy poloskát ábrázoló fotóval illusztrált Facebook-bejegyzésben selejtnek nevezte a Telexet, de még ő irányította Sándor-paolta kommunikációját akkor is, amikor Sulyok Tamás egyik ominózus Facebook-bejegyzéséből kitörölték az orosz szót a munkácsi rakétatámadás után.