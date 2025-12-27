Donald Trump szerint az ukrán elnöknek nincs semmije, amíg ő jóvá nem hagyja

Nigéria;Benjamin Netanjahu;Donald Trump;Iszlám Állam;béketerv javaslat;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-12-27 07:36:00 CET

Az amerikai elnök közölte, hogy orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal is beszélni fog azután, hogy vasárnap Floridában találkozik Volodimir Zelenszkijjel.

Ukrajna és Oroszország közötti békemegállapodás végső döntőbírója lesz Donald Trump – erről maga az amerikai elnök nyilatkozott a Politicónak pénteken adott interjújában a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervezett vasárnapi találkozója előtt. Az újabb személyes megbeszélést – amint arról lapunk is beszámolt – Floridában tartják, Volodimir Zelenszkij közlése szerint azon megvitatják Ukrajna legújabb, 20 pontos béketervét, amely tartalmazná az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat, de gazdasági megállapodásról is szó lesz, valamint az ukrán elnök területi kérdéseket is felvet majd.

Nincs semmije, amíg én jóvá nem hagyom. Szóval meglátjuk, mije van – nyilatkozta meglehetősen lekezelően Trump Zelenszkijről és a tervéről, mégis bizakodó volt a találkozóval kapcsolatban, amelyről az elmondása szerint ő majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is beszélni fog. Mindkettőjükről azt mondta, hogy szerinte „jól fog menni” nekik, Putyinnal pedig annyit beszél, amennyit csak akar.

A Politico szerint a vasárnapi Trump-Zelenszkij-találkozón a biztonsági garanciák mellett a Zaporizzsja Atomerőmű irányítása, valamint a Putyin-rezsim által igényelt keleti területek, a Donbász területi ellenőrzése is téma lesz. Zelenszkij demilitarizált övezetre vonatkozó ajánlata szerint Oroszországnak ki kell vonnia erőit Donyeck meghatározott részeiről. Bár eddig az orosz fél nem adta jelét annak, hogy hajlandó lenne bármi mást elfogadni a régió feletti teljes ellenőrzésen kívül, az amerikai elnök megjegyezte, hogy az orosz gazdaság súlyos nyomás alatt áll, ahogy fogalmazott, „a gazdaságuk nehéz állapotban van, nagyon nehéz állapotban”.

Az Egyesült Államok elnöke az interjúban kitért az Iszlám Állam elleni légicsapásokra Nigériában. Ezeket – emlékeztetett – keresztények gyilkolása miatt indították, szenteste napja miatt egy nappal későbbre halasztották. – Nem gondolták, hogy ez megtörténik, de keményen lecsaptunk rájuk – ismételte meg Trump, megerősítette azt a hírt is, hogy Zelenszkij mellett Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is meglátogatja őt Floridában.