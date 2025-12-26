Volodimir Zelenszkij vasárnap találkozik Donald Trumppal Floridában

Oroszország;Ukrajna;Florida;Egyesült Államok;csúcstalálkozó;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-12-26 16:46:00 CET

Az ukrán elnök közlése szerint megvitatják majd az Ukrajna részére nyújtandó biztonsági garanciákat, de szó lesz gazdasági megállapodásról, valamint területi kérdéseket is felvetnek majd a találkozón.

Volodimir Zelenszkij pénteken bejelentette, hogy a közeljövőben találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, miután hetekig fokozott diplomáciai erőfeszítéseket tettek az Ukrajna és Oroszország közötti háború lezárására. Nem sokkal később újságíróknak elmondta: vasárnap lesz a találkozó Floridában.

Az ukrán elnök közölte, hogy megvitatják majd az Ukrajna részére nyújtandó biztonsági garanciákat, és „gazdasági megállapodásról” is szó lesz. Állítása szerint a tárgyalás alatt álló 20 pontos terv „nagyjából 90 százalékban kész van”, és mint mondta, „ennek a találkozónak kifejezetten az a célja, hogy véglegesítsünk annyi részletet, amennyit csak tudunk”. Hozzátette, az ukrán fél „területi kérdéseket is felvet majd”.

Mint fogalmazott, szeretnék, ha az európai országokat is bevonnák a megbeszélésbe, de kétségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy ez ilyen rövid határidővel megvalósítható lenne. A közeljövőben mindenképp meg kell találnunk a módját, hogy ne csak Ukrajna és az Egyesült Államok legyen jelen, hanem Európa is képviseltesse magát a tárgyaláson – hangoztatta.

Zelenszkij a nap folyamán korábban arról is tájékoztatott, hogy Rusztem Umerov, az ukrán biztonsági tanács titkára beszámolt a legutóbbi kapcsolatfelvételéről az amerikai féllel. „Nem vesztegetünk el egy napot sem. Megállapodtunk a legmagasabb szintű találkozóról Trump elnökkel a közeljövőben” – jelentette be, hozzátéve, hogy „sok minden eldőlhet még az új év előtt”.