Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Washingtonban október 17-én

Volodimir Zelenszkij vasárnap találkozik Donald Trumppal Floridában

Az ukrán elnök közlése szerint megvitatják majd az Ukrajna részére nyújtandó biztonsági garanciákat, de szó lesz gazdasági megállapodásról, valamint területi kérdéseket is felvetnek majd a találkozón.

Volodimir Zelenszkij pénteken bejelentette, hogy a közeljövőben találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, miután hetekig fokozott diplomáciai erőfeszítéseket tettek az Ukrajna és Oroszország közötti háború lezárására. Nem sokkal később újságíróknak elmondta: vasárnap lesz a találkozó Floridában.

Az ukrán elnök közölte, hogy megvitatják majd az Ukrajna részére nyújtandó biztonsági garanciákat, és „gazdasági megállapodásról” is szó lesz. Állítása szerint a tárgyalás alatt álló 20 pontos terv „nagyjából 90 százalékban kész van”, és mint mondta, „ennek a találkozónak kifejezetten az a célja, hogy véglegesítsünk annyi részletet, amennyit csak tudunk”. Hozzátette, az ukrán fél „területi kérdéseket is felvet majd”. 

Mint fogalmazott, szeretnék, ha az európai országokat is bevonnák a megbeszélésbe, de kétségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy ez ilyen rövid határidővel megvalósítható lenne. A közeljövőben mindenképp meg kell találnunk a módját, hogy ne csak Ukrajna és az Egyesült Államok legyen jelen, hanem Európa is képviseltesse magát a tárgyaláson – hangoztatta.

Zelenszkij a nap folyamán korábban arról is tájékoztatott, hogy Rusztem Umerov, az ukrán biztonsági tanács titkára beszámolt a legutóbbi kapcsolatfelvételéről az amerikai féllel. „Nem vesztegetünk el egy napot sem. Megállapodtunk a legmagasabb szintű találkozóról Trump elnökkel a közeljövőben” – jelentette be, hozzátéve, hogy „sok minden eldőlhet még az új év előtt”. 

