Oroszország;Egyesült Államok;párbeszéd;orosz-ukrán háború;

2025-12-26 19:38:00 CET

Részleteket nem akarnak nyilvánosságra hozni, mert az negatívan befolyásolhatja a tárgyalási folyamatot.

A Kreml és a Fehér Ház megállapodott az orosz-ukrán rendezési tárgyalások folytatásáról – jelentette be Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságírók előtt pénteken Moszkvában.

Elmondta, hogy Kirill Dmitrijev orosz elnöki különmegbízott beszámolt Vlagyimir Putyinnak az előző hétvégén az Egyesült Államokban folytatott tárgyalásairól, ezután jött kapcsolatfelvétel az orosz és az amerikai kormányzat képviselői között, az orosz felet Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója képviselte, az amerikai oldalon több beszélgetőpartner” volt.– Megállapodtak a párbeszéd folytatásról - jelentette ki Dmitrij Peszkov.

Megismételte, hogy a Kreml nem fogja nyilvánosságra hozni az új orosz-amerikai kapcsolatfelvétel részleteit. Továbbra is úgy véljük, hogy jelenleg ennek az információnak a nyilvánosságra hozatala negatívan befolyásolhatja a tárgyalási folyamatot - mondta.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken jelentette be, hogy két nap múlva találkozik az amerikai kollégájával, Donald Trumppal.

Eközben Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a Rosszija 1 televíziócsatorna pénteki 60 minut műsorában úgy vélekedett, hogy 2025. december 25. emlékezetes határ marad, amikor az orosz és az amerikai fél közel került a rendezéshez. – A másik oldal politikai akaratától függ, hogy képesek leszünk-e megtenni az utolsó erőfeszítést és megállapodásra jutni - mondta a diplomata, azzal vádolva meg Ukrajnát és uniós támogatóit, hogy mivel nem hajlandók a rendezésre, megkettőzték az ennek megtorpedózását célzó erőfeszítéseiket.

Úgy vélekedett, hogy nem lenne helyes a rendezés lezárásának határidejéről beszélni, mivel a „mesterséges keretek” nem segítik elő az érdemi munkát,

ehelyett a lényegre kell koncentrálni. Hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll a megállapodásra, és hasonló hozzáállást vár el a másik féltől is. Megismételte, hogy a válságot kiváltó problémák megoldása nélkül nem lehet végleges megállapodásra jutni.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Komszomolszkaja Pravda rádióállomás műsorában azt hangoztatta, hogy Oroszország nem szándékozik egy lépést sem hátrálni álláspontjától. A diplomata emlékeztetett rá, hogy az orosz fél álláspontja Anchorage óta az, hogy az orosz-amerikai tárgyalások ne váljanak valóságshow-vá vagy talk show-vá.