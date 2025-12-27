Magyar Péter: El a kezekkel Szily Nórától, el a kezekkel az édesanyámtól, el a kezekkel a nőktől!

Fidesz;DK;propaganda;gyalázkodás;Kocsis Máté;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-12-27 13:23:00 CET

A Tisza Párt elnöke karácsony után kifakadt az alantas támadások miatt, amely nem a politikáját, hanem személyét, családját, a vele kapcsolatban állókat célozták.

Láthatóan kiverte a biztosítékot a propagandistáknál, hogy a magyar televíziózás egyik ikonja beszélgetett velem – posztolta a Facebookon szombaton Magyar Péter a karácsony második napján közzétett interjút, amelyet a korábbi tévés személyiség, Szily Nóra készített vele. A Tisza Párt elnöke szerint az különösen bosszantotta őket, hogy már majd egymillióan megnézték azt a karácsonyi interjút, ami nem az uszításról és a gyalázkodásról szólt.

Nem zavarta őket a karácsony sem abban, hogy egészen válogatott szidalmakat szórjanak Szily Nórára. Nem meglepő módon, a Fidesz és a DK propagandistái kéz a kézben igyekeztek egymást túllicitálva üzenni mindenkinek, aki kibeszélne a hatalmi elit 20 éve megszokott gyűlöletkánonjából. A DK és a Fidesz politikusai pedig közösen lájkolták karácsonykor a propagandisták nőket gyalázó posztjait – tette hozzá Magyar Péter.

Az ellenzéki politikus nevén is nevezte a gyalázkodókat, kérdések formájában: „Kik vagytok ti, Lentulai Krisztiánok, kik vagytok ti, Mandula Viktorok? Azt hiszitek bármit megtehettek? Azt hiszitek, hogy minden további nélkül gyalázhatjátok Szily Nórát és azokat a nőket, akik egy emberséges országban hisznek?” A mandineres Lentulai Krisztián nem hivatalos (a hivatalosat a Meta valamiért törölte) Facebook-oldalán ugyanis megosztotta a DK-közeli Nyugati Fény tulajdonosának posztját, amelyben Mandula Viktor kétségbe vonta Szily Nóra riporteri hitelességét, miközben pontról pontra felsorolta a fideszes szólamokból untig ismert bírálatokat Magyar Péter ellen.

„A propagandisták persze nem maguktól ilyen bátrak. Kocsis Máté fideszes frakcióvezető mutatott nekik irányt, aki karácsony előtt szükségét érezte annak, hogy az édesanyámat gyalázza válogatott hazugságokkal” – emelte ki az ellenzéki politikus, aki egyébként szintén Lentulai Krisztián oldalán kitett videó miatt emelt szót. A „Magyar Péter anyja piázgat?” címmel közzétett Lentulai és Kocsis között beszélgetésen, utóbbi arról beszél, hogy az ellenzéki politikus anyja, aki bíró volt alkoholmámoros bulikon szokta befolyásolni saját fia érdekében a kollégákat. „Akiben van egy szemernyi jóérzés, az legalább karácsonykor felhagy a gyűlölködéssel. Bennük láthatóan nincs. Lehet nem is volt” – szögezte le Magyar Péter.