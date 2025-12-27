A Mészáros Csoport szerint Hadházy Ákos bűncselekményt követett el azzal, hogy közölte, kiket tüntetett ki Mészáros Lőrinc

jogvita;kitüntetések;Mészáros Lőrinc;Hadházy Ákos;Mészáros Csoport;

2025-12-27 10:54:00 CET

Magyarország leggazdagabb emberének a vállalatbirodalma azt állítja, hogy a kitüntetések ténye és a díjazottak neve szakmai információ, csak egy zárt kör ismerhette meg.

„Tájékoztatásul közöljük, hogy Hadházy Ákos 2025.12.26-án közzétett bejegyzése, amely a Mészáros Csoport ünnepi eseményére vonatkozik, súlyosan sérti a GDPR alapelveit, mivel a listán nyilvánosságra hozott neveket és szakmai elismerésük tényét – azok valóságtartalma esetén – az érintettek hozzájárulása nélkül, azok akarata ellenére használta fel politikai hergelésre” – idézi a hvg.hu Mészáros Lőrinc cégcsoportjának szombati közleményét. álláspontjuk szerint a lista közlése bűncselekményt valósít meg.

Hadházy Ákos pénteken a Facebook-oldalán azt írta: „Megszereztem azoknak a vezető szolgáknak a névsorát, akiket személyesen a Gázszerelő tüntetett ki: azon a karácsonyi céges bulin, ahol Ricky Martin volt a meglepetés előadó, egymillió dollárért.” Hozzátette, a felvételt azonban nem hozza nyilvánosságra, „mert az alapján esetleg lebukhatna a forrás”. Azonban idézett abból a szövegkönyvből, amelyet információ szerint Ördög Nóra és Stohl András olvastak fel a gálaesten.

A dokumentum szerint az Év Vezetője díjat többek között Mészáros Beatrix (Mészáros Lőrinc lánya), Ómolnár Miklós, Szöllősi György és Vida Ildikó kapta. Az Év TOP vezetője elismerésben részesült például ifj. Mészáros Lőrinc, az Indexet is tulajdonló TV2-vezér Vaszily Miklós, Barna Zsolt (MBH Bank), az Év Partnere díjat pedig megkapta például Szokira Tamás (Orbán Viktor veje) és Szíjj László is. Az ellenzéki politikus már a múlt héten arról írt, hogy Ricky Martin lesz az „egymillió dolcsis” meglepetésfellépő a Mészáros-csoport karácsonyi buliján. Erre válaszul Hajdú Péter a Mészáros-csoport egykori vezérigazgatójaként bocsánatkérést várt a képviselőtől, amiért „Lölő szolgáinak” nevezte őket, és mert elárulta, ki lesz parti sztárvendége.

A Mészáros Csoport közlemények kitért arra is, hogy szerinte a személyes adatok (név, beosztás és a kitüntetés ténye) átvétele és negatív narratívába illesztése nem tartozik a jogszerű tájékoztatás körébe, és sérti az érintettek információs önrendelkezési jogát. – A kitüntetések ténye és a díjazottak neve szakmai információ, amelynek zárt körben történő nyilvánosságra hozatala egy szakmai esemény keretei között történt. Az, hogy egy politikai szereplő ezen adatokat pontatlan módon kiemeli eredeti környezetükből, és azokat – a tisztességes adatkezelés elvét tiporva – egy gyűlöletkeltésre alkalmas „listázás” részeként publikálja, jogellenes adatkezelési műveletnek minősül – fogalmaztak, sőt azt is állították, hogy az ellenzéki politikus megsértette az érintettek emberi méltóságát is.