Ezt sokan nem ússzák meg, úgy tűnik, a terjesztőknek néhol utasításba adták, hogy vigyék ki a bíróság által betiltott Bors-különszámot

2025-12-27 18:10:00 CET

Akik abban bíztak, hogy az ünnep beköszöntével a hazugság helyett győz majd a jog és az erkölcs tisztelete, tévedtek.

Mint arról írtunk, a Fővárosi Törvényszék december 19-én úgy döntött, hogy azonnali hatállyal megtiltja a Mediaworks által kiadott, Bors nevű ingyenes lap terjesztését, mivel a különszám az első betűjétől az utolsóig hazugságokra épül, és ezzel sérti a Tisza Párt jóhírét. Ennek ellenére a bírósági végzést követően számos településen terjesztette a Mediaworks a lapot, ami a Tisza Párt állítólagos – ám a párt által többször cáfolt - adótervét összegezte.

Mivel a jogsértő terjesztés nem volt egységes a kiadó részéről, sokan abban bíztak, hogy az ünnep beköszöntével győz majd a jog és az erkölcs tisztelete, és mindenütt leáll a szennylap tiltott terjesztése.

Akik ebben bíztak, tévedtek: december 27-én, szombaton a pécsi postaládákban is ott lapult a Bors.

Erről értesülve újra megkérdeztük több településén az ott élőket, hogy kaptak-e a különszámból. Kiderült, hogy a négyezer lelkes Gyenesdiáson a helybéliek 22-én, kedden kapták meg a lapot. Megtudtuk, hogy Gyula város polgárai közül is sokan hozzájutottak a kiadványhoz az elmúlt napokban, amiképpen Alibánfán, Nagykanizsán és Szombathelyen is. A vasi megyeszékhelyen élő, 72 esztendős Spiegler Tibor épp akkor ért társasház kapujához, amikor a terjesztő kedden bedobta a Borsot az épület postaládáiba. A nyugdíjas férfi figyelmeztette a terjesztőt, hogy ő nem kér a reklám- és kampányújságokból és ezt – jól láthatón – ki is írta a postaládájára.

A terjesztő így reagált: – Elnézést, de nekünk ezt kötelező betenni...

Ebből akár arra is következtethetünk, hogy Vasban a terjesztők parancsot kaptak a jogsértésre.

Tegyük hozzá, hogy a kérdezett települések többsége nem kapott a Bors különszámból. Ebben szerepet játszhat az is, hogy a Mediaworks terjesztőcégének lapot házhoz vivő alkalmazottai több helyütt is kijelentették: nem hajlandók az olvasókat félrevezető és rémisztő újságot célba juttatni. De az sem kizárható, hogy a laphoz nem jutó településeken mégiscsak győzött a jogtisztelet.