Navracsics Tibor középtávon „finomítaná” az önkormányzati rendszert, ha a Fidesz hatalmon marad a 2026-os választás után

2025-12-27 17:05:00 CET

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter a parlamenti választás előtt bő három hónappal kezd konzultációkat az érintettekkel, de sokak véleményét korábban is rendre figyelmen kívül hagyták.

A 2025-ben folytatott konzultációsorozatok az önkormányzatokkal már bebizonyították, hogy az együttműködés erő, amely sikerre vezet, és ez most sem lesz másképp – ígérte meg szombati Facebook-videójában Navracsics Tibor. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter arról beszélt, hogy a kormánytól mandátumot kapott arra, hogy kezdje meg a tárgyalásokat egy középtávon végrehajtandó, az önkormányzati rendszert érintő finomításról.

– Jelenleg az előkészületek zajlanak, januárban pedig megkezdjük a konzultációsorozatot, ahogy azt tettük a versenyképes járásoknál vagy az önazonosságvédelmi törvény koncepciójánál is – mondta a miniszter. Igaz nem tette hozzá, hogy az ellenzéki vezetésű és többségi önkormányzatok véleményét egyszer sem vették figyelembe. Az említett önazonossági törvény miatt például a Roma Parlament Polgárjogi Mozgalom azt kérte, hogy a bizottság indítson kötelezettségszegési eljárást a magyar kormány ellen, és érje el a jogszabály alkalmazásának felfüggesztését, mert azt úgy értelmezik tudósok és roma polgárjogi szakértők, hogy egyfajta „cigány törvény” született.

Ahogy arról beszámoltunk, éppen az önkormányzatok véleményének figyelmen kívül hagyása miatt tart szükségesnek egyeztetéseket már az új leendő kormánytól az önkormányzati finanszírozás, és a szolidaritási hozzájárulásnak nevezett egyenlőtlen elvonási rendszer átalakításáról a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) és a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) tíz polgármestere.

– Most az önkormányzati szövetségekkel kezdjük a konzultációkat, majd a polgármesterekkel, helyi képviselőkkel, vármegyei közgyűlési elnökökkel és közgyűlési tagokkal fogunk egyeztetni. A célunk az, hogy majd valamikor a választások után olyan átfogó önkormányzati rendszert érintő módosító javaslatcsomagot tudjunk letenni az asztalra, amely mind az önkormányzati, mind a kormányzati szereplőknek, és mindenkinek elnyeri a tetszését – tette hozzá Navracsics Tibor.