Szily Nóra szívesen beszélgetne Varga Judittal is, de elege lett a Magyar Péter-interjú utáni mocskolódásból

Teljes erővel kezdte el támadni a NER a műsorvezető Szily Nórát, aki nemrég leült egy karácsonyi beszélgetésre a Tisza Párt elnökével, Magyar Péterrel. A videóinterjúra reagált Varga Judit, Magyar Péter volt felesége, egykori igazságügyi miniszter sokadik megszólalóként egyetlen szóval próbálta elintézni az ügyet: „Hányinger...” Szily Nóra saját Facebook-oldalán levélformában válaszolt, mert a kegyelmi botrányba belebukó volt fideszes politikus a sajátján kívül minden kommentet letiltott.
„Kedves Judit!
Itt írok Önnek, hisz az oldalán nincs módom...
Először is elvált (fiúkat nevelő) anyaként.
Vajon a gyerekek ép cseperedését szolgálja-e, ha így – egy elborzasztó állapottal (Hányinger!) – minősíti nyilvánosan az édesapjukkal készült beszélgetést?
Vajon mi volt erősebb érv, minthogy a kamasz fiait óvja ezekben a viharos időkben?
Válás után tele vagyunk indulattal, persze! Én is így voltam. De a fiaim érdekeit tettem fókuszba.
Miért nem hallgat – ha másban oly régóta teszi?
Kérdezőként:
Kedves Judit!
Szívesen beszélgetek Önnel is, bár nem vagyok Hajdú Péter... Igazságügyminiszterként (is) az igazságot tartotta fontosnak, igaz? Szívesen meghallgatom! Én nyitott vagyok. Tisztelettel – Szily Nóra”
A Magyar Péterrel folytatott beszélgetést karácsony második napján tették közzé, már aznap ordenáré, mocskolódó kommentek jelentek meg Szily Nóra posztjai alatt, közöttük a mandineres Lentulai Krisztiáné, aki a közelmúltban a kormányfővel készített baráti „interjújáról” híresült el.
Szily Nóra egy újabb Facebook-posztban a kommentelőkre próbált hatni, így: „Pszt egy pici. A békés csend súgni tud, majd társasjátékot javasolt, ahogy írta sokaknak, de talán mindannyiunknak:
1. Ne csak nézd, hanem próbáld LÁTNI a másikat!
2. Ne csak hallgass, hanem HALLD MEG őt!
3. Ne bánts mást! Akkor és úgy kommentelj, ha elképzelted - mondataid stílusa SAJÁT MAGADRA miként hatnának?
Én csak tettem a dolgom: nyitottsággal, felkészülten, szabadon kérdeztem. Kíváncsi voltam, vagyok és a megértés vágya hajt! Nekem nincs bajom a tükörrel ma sem. Büszke vagyok, hogy beszélgethettem Magyar Péterrel. Ha már tükör – kinek jó, ha egy nőt páldául a koráért bánt? Igen, korábban születtem, hja – össze is gyűjtöttem sok örömteli és fájdalmas percet, mint ahogy mindannyian az életünk során, ahogy az idő kereke forog... És kérdéseket is, amikre amíg élek - keresni fogom a válaszokat, nyitott szellemmel és szívvel. Pszt egy picit – a békés csend súgni tud” – írta.
Nem volt foganatja, így Szily Nóra végül kifakadt, hogy nem tud annyi méltatlan hozzászólást moderálni, amennyi érkezett, és arra kért mindenkit, hogy maradjon „az emberség” talaján.Varga Judit sietett megosztani a világgal, hogy hányingere támadt Szily Nóra Magyar Péterrel készített interjúja láttán
Úgy tűnik azonban, hogy senki nem hagyta abba, ezért a televíziós műsorvezető az egészet lezárta egy újabb Facebook-poszttal: „Kedvesek! Elég volt! Jobb a méltóságteljes csend, mint a méltatlan zajongás... Legyen békességünk.”
