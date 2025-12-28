Szily Nóra szívesen beszélgetne Varga Judittal is, de elege lett a Magyar Péter-interjú utáni mocskolódásból

interjú;beszélgetés;hallgatás;mocskolódás;Varga Judit;Magyar Péter;kegyelmi botrány;Szily Nóra;

2025-12-28 06:15:00 CET

NER-es össztűz alatt.

Teljes erővel kezdte el támadni a NER a műsorvezető Szily Nórát, aki nemrég leült egy karácsonyi beszélgetésre a Tisza Párt elnökével, Magyar Péterrel. A videóinterjúra reagált Varga Judit, Magyar Péter volt felesége, egykori igazságügyi miniszter sokadik megszólalóként egyetlen szóval próbálta elintézni az ügyet: „Hányinger...” Szily Nóra saját Facebook-oldalán levélformában válaszolt, mert a kegyelmi botrányba belebukó volt fideszes politikus a sajátján kívül minden kommentet letiltott.

„Kedves Judit!

Itt írok Önnek, hisz az oldalán nincs módom...

Először is elvált (fiúkat nevelő) anyaként.

Vajon a gyerekek ép cseperedését szolgálja-e, ha így – egy elborzasztó állapottal (Hányinger!) – minősíti nyilvánosan az édesapjukkal készült beszélgetést?

Vajon mi volt erősebb érv, minthogy a kamasz fiait óvja ezekben a viharos időkben?

Válás után tele vagyunk indulattal, persze! Én is így voltam. De a fiaim érdekeit tettem fókuszba.

Miért nem hallgat – ha másban oly régóta teszi?

Kérdezőként:

Kedves Judit!

Szívesen beszélgetek Önnel is, bár nem vagyok Hajdú Péter... Igazságügyminiszterként (is) az igazságot tartotta fontosnak, igaz? Szívesen meghallgatom! Én nyitott vagyok. Tisztelettel – Szily Nóra”

A Magyar Péterrel folytatott beszélgetést karácsony második napján tették közzé, már aznap ordenáré, mocskolódó kommentek jelentek meg Szily Nóra posztjai alatt, közöttük a mandineres Lentulai Krisztiáné, aki a közelmúltban a kormányfővel készített baráti „interjújáról” híresült el.

Szily Nóra egy újabb Facebook-posztban a kommentelőkre próbált hatni, így: „Pszt egy pici. A békés csend súgni tud, majd társasjátékot javasolt, ahogy írta sokaknak, de talán mindannyiunknak:

1. Ne csak nézd, hanem próbáld LÁTNI a másikat!

2. Ne csak hallgass, hanem HALLD MEG őt!

3. Ne bánts mást! Akkor és úgy kommentelj, ha elképzelted - mondataid stílusa SAJÁT MAGADRA miként hatnának?

Én csak tettem a dolgom: nyitottsággal, felkészülten, szabadon kérdeztem. Kíváncsi voltam, vagyok és a megértés vágya hajt! Nekem nincs bajom a tükörrel ma sem. Büszke vagyok, hogy beszélgethettem Magyar Péterrel. Ha már tükör – kinek jó, ha egy nőt páldául a koráért bánt? Igen, korábban születtem, hja – össze is gyűjtöttem sok örömteli és fájdalmas percet, mint ahogy mindannyian az életünk során, ahogy az idő kereke forog... És kérdéseket is, amikre amíg élek - keresni fogom a válaszokat, nyitott szellemmel és szívvel. Pszt egy picit – a békés csend súgni tud” – írta.

Nem volt foganatja, így Szily Nóra végül kifakadt, hogy nem tud annyi méltatlan hozzászólást moderálni, amennyi érkezett, és arra kért mindenkit, hogy maradjon „az emberség” talaján.

Úgy tűnik azonban, hogy senki nem hagyta abba, ezért a televíziós műsorvezető az egészet lezárta egy újabb Facebook-poszttal: „Kedvesek! Elég volt! Jobb a méltóságteljes csend, mint a méltatlan zajongás... Legyen békességünk.”