Kanada 2,5 milliárd dollár értékű gazdasági segélyt nyújt Ukrajnának

Kanada további gazdasági segélyt nyújt Ukrajnának 2,5 milliárd kanadai dollár értékben - jelentette be szombaton Mark Carney kanadai miniszterelnök, miután Halifaxban fogadta a Floridába tartó Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A kormányfő azt mondta, ez a támogatás segít majd Ukrajnának abban, hogy pénzügyi támogatást tudjon szerezni a Nemzetközi Valutaalaptól. Rövid közös sajtótájékoztatójukon Mark Carney arról is beszélt, hogy az igazságos békéhez elengedhetetlen egy olyan Oroszország, amely hajlandó együttműködni.
Az Ukrajna ellen péntek éjszaka indított orosz támadásokról a kanadai miniszterelnök azt mondta, azok ismét megmutatták, Oroszország hogyan viszonyul a mi békére törekvő erőfeszítéseinkhez. – Ez mutatja igazán, hogy miközben mi békét akarunk teremteni, (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) ezt nem akarja – fogalmazott.Dmitrij Peszkov: A Kreml és a Fehér Ház megállapodott az orosz-ukrán rendezési tárgyalások folytatásárólVlagyimir Putyinnak esze ágában sincs engedni, béke helyett birodalmat akar
Volodimir Zelenszkij vasárnap Donald Trump amerikai elnökkel találkozik Floridában. – Holnap remélhetőleg fontos és konstruktív megbeszélésem lesz Trump elnökkel" - mondta az ukrán elnök, aki Halifaxban kétoldalú megbeszélést folytat Mark Carney-val, majd közösen telefonos egyeztetést tartanak európai vezetőkkel.Donald Trump szerint az ukrán elnöknek nincs semmije, amíg ő jóvá nem hagyja