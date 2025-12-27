Lengyelország kétmilliárd euróból drónelhárító rendszert épít az orosz fenyegetés miatt

Lengyelország;légvédelmi rendszer;erőd;dróntámadások;orosz fenyegetés;orosz-ukrán háború;

2025-12-27 20:43:00 CET

Cezary Tomczyk védelmi miniszterhelyettes szerint a cél egy jövőbeli orosz invázió megelőzése.

Lengyelország két éven belül befejezi egy új, drónelhárító rendszer építését keleti határain – közölte Cezary Tomczyk védelmi miniszterhelyettes a The Guardiannek Varsóban adott interjúban. – A rendszer első képességeinek kiépítésére nagyjából hat hónapon belül, talán még hamarabb is számítunk, míg a teljes rendszer telepítése 24 hónapot vesz igénybe – jelentette ki a politikus, hozzáfűzvem ez év szeptemberében pilóta nélküli orosz légi harci járművek, azaz drónok hatoltak be tömegesen a lengyel légtérbe.

Cezary Tomczyk elmondta, hogy az új légvédelmi rendszereket egy régebbi, egy évtizeddel ezelőtt épített védelmi vonalba integrálják, a rétegekben lesznek gépfegyverek, ágyúk, rakéták és drónzavaró rendszerek. A szeptemberi incidensről, amikor több mint egy tucat feltételezett orosz drón lépett be a lengyel légtérbe, elmondta, a drónok lelövése repülőterek bezárásához, vadászgépek riadóztatásához és a földi épületekben keletkezett károkhoz vezetett. Radosław Sikorski külügyminiszter akkor utalt arra, hogy Oroszország tesztelte a lengyel védelmet lőszereket nem hordozó drónokkal.

Cezary Tomczyk szerint a projekt több mint kétmilliárd euróba kerül, nagyrészt európai forrásokból, a SAFE (Security Action for Europe) védelmi hitelprogram keretében, valamint az állami költségvetésbe befizetett összegekből finanszírozzák. A drónelhárító rendszer mellett Lengyelország erődítményeket is épít a Belarusszal és az oroszországi Kalinyingráddal közös szárazföldi határain, amelyet Keleti Pajzsként ismernek, és amelynek célja egy jövőbeni orosz invázió megelőzése. – Amíg Ukrajna védi magát és harcol Oroszországgal, addig Európa nincs kitéve a háború veszélyének a szó hagyományos, szigorú értelmében. Ehelyett provokációkkal és szabotázsakciókkal kell szembenéznünk – mondta Cezary Tomczyk, aki szerint ha a Nyugat hagyja, hogy Oroszország győzzön Ukrajnában, akkor rövid időn belül a Putyin-rezsim Európára szegezi tekintetét. Ezért Lengyelország a GDP 4,7 százalékára növelte védelmi kiadásait, ami az egyik legmagasabb arány az Európai Unióban.

A védelmi miniszterhelyettes emlékeztetett, hogy Kelet-Európában a régmúltba nyúlik vissza az orosz agresszió. – Ezek a hódítások főként politikai eszközként szolgálnak a hatalom megtartására. A mindenkori orosz kormánynak meg kell mutatnia, hogy erős, hogy hatalmas hadsereget parancsol, és hogy senki ne merje megtámadni. Ebben az értelemben a külső háború belpolitikai eszközzé válik Oroszországban – helyezte képbe Cezary Tomczyk, hogy az orosz birodalmi múlt miként hat a mostani agresszióra.