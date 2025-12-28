Meghalt Brigitte Bardot

Franciaország;gyász;Brigitte Bardot;

2025-12-28 15:00:00 CET

A világhírű francia színésznő és állatvédő, a nyugati világon végigsöprő szexuális forradalom egyik ihletője 91 éves volt.

Kilencvenegy éves korában meghalt a legendás francia színésznő, Brigitte Bardot – írja a The Guardian a Brigitte Bardot Alapítvány bejelentése alapján.

A közlemény – amely nem részletezi a halál napját és helyét – kiemeli, hogy a világszerte elismert színésznő és énekesnő úgy döntött, feladja fényes karrierjét, hogy életét és energiáját az állatok védelmének és alapítványának szentelje.

Brigitte Bardot 1934. szeptember 28-án született Párizsban. Tizenöt évesen fotómodell lett, 1950-ben az Elle címlapján is szerepelt. Eleinte modellmunkái miatt ajánlottak neki filmszerepeket, az egyik meghallgatáson találkozott Roger Vadim későbbi filmrendezővel, akivel 1952-ben, 18 éves korában összeházasodott. Filmes karrierje az ötvenes-hatvanas években vett lendületet, nemzetközi ismertséget Vadim-féle 1956-os És Isten megteremté a nőt című filmje hozta el számára.

Pályafutása során 21 év alatt csaknem félszáz filmet forgatott. Az 1959-es Babette háborúba megy izgalmas kalandtörténet, az 1960-as Igazság az önmaga által legjobbnak tartott filmje, az 1961-es Magánélet (Marcello Mastroiannival) nem nélkülözi az önéletrajzi vonatkozásokat. Legsokoldalúbb alakítását A megvetés című 1963-as Jean-Luc Godard-filmben nyújtotta. A róla szóló Kedves Brigitte című amerikai film felvételeire házhoz jött a forgatócsoport, mert ő nem akart Amerikába menni. 1965-ben készült Louis Malle rendezésében a Viva Maria (Jeanne Moreau-val), amelyet a Hímnem, nőnem, egy újabb nagyszerű Godard-film követett. 1968-ban Sean Connery oldalán szerepelt a Shalako című westernben. Kiállása, a lényéből áradó egyszerre vad és hűvös feminitás miatt akkor már őt tartották az 1960-as években induló szexuális forradalom egyik ihletőjének, mígnem 1973-ban, 39 évesen váratlanul felhagyott a filmezéssel, hogy élete hátralévő részét az állatvédelemnek szentelje.

– A fiatalságomat és a szépségemet a férfiaknak adtam. A tapasztalatomat és a bölcsességemet az állatoknak fogom

– mondta erről. A nevét viselő, 1986-ban létrehozott alapítvány élén harcolt az állatkínzás ellen, hozott létre menhelyeket és vett részt állatmentő akciókban Éles hangú kritikusa volt a lóhúsfogyasztásnak, 2001-ben két éven át összesen 140 ezer dollárnak megfelelő összeget biztosított a rendkívüli mértékben elszaporodott bukaresti kóbor kutyák sterilizálására, 2010-ben pedig II. Margit dán királynőnek írt egy nyílt levelet arról, hogy állítsa le a Feröer-szigetek partjainál zajló delfinmészárlást.

Énekesnőként öt nagylemezt és tucatnyi kislemezt adott ki, leghíresebb a Franciaországban igen népszerű Serge Gainsbourg társaságában készített Bonnie és Clyde 1968-ból.

Élete utolsó évtizedeiben Brigitte Bardot szélsőjobboldali nézeteket kezdett vallani, 2004-ig négy alkalommal is pénzbírságra ítélték rasszok elleni gyűlöletkeltésért a 2003-as könyvében, az Un cri dans le silence-ban leírtak miatt. Nemrég, 2025 októberében volt hír, hogy súlyos betegség miatt műtéten esett át, kórházban ápolták.