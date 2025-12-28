„Egy évszázad legendáját siratjuk” – Brigitte Bardot-tól búcsúzik a francia közélet

Franciaország;Marine Le Pen;Brigitte Bardot;Emmanuel Macron;

2025-12-28 14:50:00 CET

„Egy szabadsággal teljes életet testesített meg” – írta Emmanuel Macron francia államfő. Marine Le Pen, a jobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője „a hihetetlenül francia: szabad, fékezhetetlen és teljes egészében nő” előtt tisztelgett.

A szabadság jelképeként méltatták francia közéleti személyiségek a vasárnap reggel, híres saint-tropez-i rezidenciáján, a La Madrague-ban 91 éves korában elhunyt Brigitte Bardot francia filmcsillagot.

„Filmjei, a hangja, ragyogó dicsősége, a kezdetei, a bánatai, az állatok iránt érzett szenvedélye, arca, amely Marianne-ná (a francia köztársaság allegorikus alakja) vált, egy szabadsággal teljes életet testesített meg” – reagált a halálhírre vasárnap az X közösségi portálon Emmanuel Macron francia elnök, hozzátéve, hogy „egy évszázad legendáját siratjuk”.

Rachida Dati kulturális miniszter ugyanazon a portálon mint „ikon az ikonok között” előtt tisztelgett a színésznő emléke előtt, aki „annyira szabad és végtére is annyira francia volt”.

Marine Le Pen, a jobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője – akivel fenntartott közeli kapcsolatait Bardot sohasem titkolta – „a hihetetlenül francia: szabad, fékezhetetlen és teljes egészében nő” előtt tisztelgett.

A Nemzeti Tömörülés jelenlegi elnöke és a Patrióták Európáért nevű európai parlamenti szövetség elnöke, Jordan Bardella kijelentette: „A francia nép ma elvesztette Marianne-t, akit olyan mélyen szeretett, és akinek a szépsége az egész világot bámulatba ejtette. Brigitte Bardot a szív, a meggyőződés és a jellem embere volt. Egy szenvedélyes hazafi és az állatok barátja, amelyet egész életén át védelmezett. Ő egymagában megtestesítette a francia történelem egy teljes korszakát, és ezen túl a bátorság és a szabadság gondolatát.”

„A Francia Állatvédő Egyesület (SPA) tiszteleg Brigitte Bardot, az állatok ügyének ikonikus alakja és szenvedélyes védelmezője előtt. Az 1970-es évektől és később, az 1980-as években létrehozott alapítványával azok megvédelmezésének szentelte az életét, akiknek nincsen hangjuk. Rendíthetetlen elkötelezettsége segített megváltoztatni sokak hozzáállását és jelentős eredményeket elérni az állatvédelemben… Köszönet, B.B., mindazért, amit véghezvittél” – reagált a halálhírre az állatvédő szervezet.