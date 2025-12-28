Elment a világ csodája – Búcsú Brigitte Bardot-tól

film;gyász;állatvédelem;Brigitte Bardot;

2025-12-28 17:43:00 CET

Kilencvenegy éves korában meghalt Brigitte Bardot, a nő, aki egy korszak vágyképéből lett a világ lelkiismerete, aki hátat fordított a hírnévnek, hogy az állatokért éljen.

„A Brigitte Bardot Alapítvány mély fájdalommal jelenti be alapítója és elnöke, Madame Brigitte Bardot, a világhírű színésznő és énekesnő elhalálozását, aki úgy döntött, hogy feladja rangos karrierjét, hogy életét és energiáját az állatok jólétének és alapítványának szentelje” – áll az Agence France-Presse hírügynökségnek vasárnap elküldött közleményben, amely nem részletezi a halál idejét és helyét. E hír nélkül sokkal könnyebben el tudtam volna képzelni 2025 utolsó vasárnapját, de így most már biztos: ez az az esztendő, amikor a régi világ nagy része eltávozik.

B. B. – ahogyan mindenki becézte a színésznőt – élete maga volt a bizarr kettősség definíciója. Elérte mindazt, amiről sokan egy életen át csak álmodoznak. Ő lett a filmipar csodája: természetes szépségével és szenvedélyes kisugárzásával felrobbantotta a közéletet. Ha egyetlen műben kellene összefoglalni a jelenséget, az akkori férje, Roger Vadim 1956-os klasszikusát, az És Isten megteremté a nőt kell említeni, amely azonnal az ikon státuszába emelte. Aranybarna hajával, bájával és elementáris feminitásával az abszolút szépség axiómájává vált, megelőzve Gina Lollobrigidát, Elizabeth Taylort vagy akár Marilyn Monroe-t is. Nyilvános szerepléseit tömeghisztéria kísérte, de kiváló színésznő volt. Legsikeresebb filmjei közé tartozott Christian-Jaque 1959-es vígjátéka, a Babette háborúba megy, míg pályájának másik csúcspontját Louis Malle Magánélet (1961) című alkotása jelentette. Érdekesség, hogy a producer Cubby – vagyis Albert R. Broccoli – sorra kereste meg ajánlatokkal, hogy James Bond-lányként szerződtesse Sean Connery mellé, ám végül csak a Shalako! (1968) című westernben játszottak együtt.

Eközben a showbusiness világa egyre elviselhetetlenebbé vált a számára. A forgatásokat mind kevésbé élvezte – sőt, kifejezetten unta –, és ha kényelmetlenül érezte magát, azt szóvá is tette. Csalódottságát az állatok társaságában enyhítette, és mivel nála nagyobb sztár akkoriban nemigen akadt, a stábok elnézték, hogy a forgatásokra és az ötcsillagos szállodákba is különféle kedvenceket vitt magával.

Életének kettőssége – a színjátszás és az állatok iránti szeretet – hosszú távon nem volt fenntartható. Bevallása szerint létezésének egyik legnagyobb abszurditása az volt, hogy gyerekként arról álmodott: ő majd Hófehérke életét éli, együtt az erdő állataival. Egy csodálatos házat vásárolt, ahol „gyermekeivel” élhetett, és mint mondta, a filmezés egyetlen motivációja az volt, hogy az ebből szerzett pénzből megvalósíthassa ezt az álmot. Elemzői ugyanakkor nehezen tudták összeegyeztetni a „Disney-karakter” aszexualitását a színésznő szenvedélyes természetével. Idővel azonban ezeket az energiákat átalakította: már 1962-ben is inkább az állatjogi aktivizmus felé fordult. 1973-ban pedig kimondta a végső döntést: elege van a „nonszensz bohóckodásból”, és bejelentette, hogy elkészíti utolsó filmjét. Harmincnyolc évesen visszavonult a mozgókép világától – és szavát tartotta. Soha többé nem vállalt játékfilmes szerepet, a cannes-i fesztiválokon is már kizárólag aktivistaként jelent meg. A modern állatvédelmi mozgalom egyik legfontosabb pilléreként 1976-ban hozta létre a Brigitte Bardot Alapítványt.

Brigitte Bardot a csúcson hagyta abba – még ha pályája utolsó darabja a leggyengébbek közé is tartozott. A Nina Companeez által írt és rendezett L’Histoire très bonne et très joyeuse de Colinot Trousse-Chemise (A szoknyapecér Colinot igen jó és felettébb vidám históriája) elkerülte a magyar mozikat, ám a forgatás során született meg benne a végső elhatározás a visszavonulásról.

Erről Rachel Kahn és François Chaumont dokumentumfilmjében mesélt. Felidézte: egy forgatási szünetben meglátott egy idős asszonyt egy kecskével. Odament hozzá, mert mindig is szerette az állatokat, ám megdöbbent, amikor az asszony elmondta, hogy sietnie kell, mert az unokája elsőáldozására készülnek, és a kecskét méchoui módra fogják nyárson megsütni. Rosszul lett, és magával vitte az állatot. – Az ő élete sokkal fontosabb, mint az a baromság, amit addig csináltam, és amit csináltattak velem – mesélte erről. Ettől kezdve több mint ötven éven át harcolt az állatokért.

Brigitte Bardot nem egy teljes életet élt, hanem kettőt. A legtöbbünknek egy sem jön össze.