A MÚOSZ egyetért a Bors-különszám betiltásával, a sajtószabadság nem terjed ki az álhíreket terjesztő propagandistákra

MÚOSZ;sajtószabadság;propaganda;Magyar Újságírók Országos Szövetsége;Bors;különszám;Mediaworks;Tisza Párt;

2025-12-29 08:00:00 CET

„A tájékoztatás és tájékozódás joga kiterjed arra is, hogy kiderüljön: a választások közeledtével ipari méreteket öltött a hazugságok gyártása, amelyek a választók tudatos megtévesztését szolgálják, s ezzel a választói akaratot befolyásolják. A Bors kiadója is ezt a célt szolgálta” – közölte a Magyar Újságírók Országos Szövetsége.

„Újságírók szakmai szervezete elvben nem támogathat olyan intézkedést, amellyel egy lap terjesztését tiltják be. A sajtószabadság alapjog. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy e mögé bújva újságírónak álcázott propagandisták hazugságok terjesztésével a tisztességes újságírás hitelét gátlástalanul rombolhatják” – olvasható a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) hétfői állásfoglalásában, amely a Telexen jelent meg.

Mint arról beszámoltunk, a Fővárosi Törvényszék december 19-én úgy döntött, hogy azonnali hatállyal megtiltja a Mediaworks által kiadott, Bors nevű ingyenes lap terjesztését, mivel a különszám az első betűjétől az utolsóig hazugságokra épül, és ezzel sérti a Tisza Párt jó hírét. Ennek ellenére a bírósági végzést követően számos településen terjesztette a Mediaworks a lapot, ami a Tisza Párt állítólagos – ám a párt által többször cáfolt – adótervét összegezte. Eközben fideszes politikusok közül többen is úgy nyilatkoztak az utóbbi időben, hogy a bírósági végzés szerintük sérti a sajtószabadságot, és jelezték, hogy nem kívánnak leállni a lap terjesztésével. Korábban a Digitális Polgári Körök szegedi gyűlésén a betiltott különszámot osztogatták, több kormánypárti orgánum pedig online is közzétette a lejárató anyagot.

A Magyar Bírói Egyesület ezután állásfoglalásában felhívta a figyelmet arra, hogy magyar bíróságok döntései mindenkire nézve kötelező érvényűek, azok betartása nem opcionális. „Amennyiben bárki úgy véli, hogy egy jogszabályok alapján, az ügy törvényes bírája által meghozott döntés rá nem vonatkozik, azzal az ország jogrendjét kérdőjelezi meg” – közölték.

„A négymilliós példányszámban nyomtatott Bors-különszám terjesztését a bíróság betiltotta, mivel a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedést kívánt. A MÚOSZ kiáll a valódi újságírók valódi sajtószabadsága mellett, s egyetért e döntéssel, amellyel propagandisták társadalmilag is veszélyes akcióját akarta blokkolni a bíróság”

– írta most a MÚOSZ.

Megjegyezték, normál esetben a helyreigazítás az a jogi eszköz, amellyel egy cikk valóságtartalmát megkérdőjelező a bíróságon élhet, azonban már rég túl lennénk a választáson, mire közlik a korrekciót, ha a bíróság helyt ad a kérelemnek. A szervezet úgy véli, a sajtószabadság nem terjed ki a tények elferdítésére és álhírek terjesztésére, hiszen „aki ilyeneket gyárt, tesz, az nem újságíró, hanem propagandista, akinek nem a valóság korrekt bemutatása a célja”, a propagandista pedig „manipulál, a tényeket úgy hajlítja, ahogy az érdeke, megbízója kívánja”. Hozzátették, hogy a MÚOSZ kiáll a valódi újságírók valódi sajtószabadsága mellett, és felhívja a figyelmet arra, óriási társadalmi kár okoznak a tudatosan terjesztett álhírek, hazugságok.

„A tájékoztatás és tájékozódás joga kiterjed arra is, hogy kiderüljön: a választások közeledtével ipari méreteket öltött a hazugságok gyártása, amelyek a választók tudatos megtévesztését szolgálják, s ezzel a választói akaratot befolyásolják. A Bors kiadója is ezt a célt szolgálta, a jobb sorsra érdemes lap manipulációs felhasználásával”

– hangzik a közlemény, amely így folytatja: „A baj az, hogy a tömeges álhírterjesztés korszakában nehéz megkülönböztetni az újságírót és a propagandistát. Bár két külön szakma, az utóbbiak gyakran újságíróként tűnnek fel a nyilvánosságban, becsapva ezzel olvasókat, megtévesztve a tájékozódni kívánó tömegeket. A bíróság ezt most megakadályozta. Ám ez csak rendkívüli, egyszeri eset lehet.” A MÚOSZ ezért arra kéri a szakma alapelveihez hű újságírókat, szerkesztőket, hogy álljanak ki annak hiteles gyakorlói mellett, segítsék hozzá olvasóikat a hiteles tájékozódáshoz „az álhírgyártók leleplezésével is”.