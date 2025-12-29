Hadházy Ákos: Tökéletes minőségű út vezet Lázár János fiának házáig

közút;Lázár János;aszfalt;Hadházy Ákos;

Pont úgy, mint a batidai kastélyhoz.

Kiváló minőségű bekötőutat építettek Lázár János fiának füzérkajatai házához - hívta fel a figyelmet egy hétfői videóban Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő szerint a tükörsima aszfaltcsík egészen a házig vezet, pont úgy, mint a miniszter batidai kastélyánál. Szerinte abszolút nem jellemző, hogy ezek a kis pici zsákfalvak ilyen jó minőségű utat kapjanak. Úgy látszik, ahogy Batidán is szerencséje volt a batidaiaknak, úgy a kajataiaknak is nagy szerencséje van, hogy itt vet házat Lázár János fia - magyarázta, megjegyezve: talán a helyiek nem is tudják, miért kaptak ilyen utat.

Az ellenzéki politikus jelezte: nem tudni, hány ingatlana van az országban elszórva a miniszternek. Ugyanakkor megkockáztatta, hogy nem lehet olyan sok, mivel akkor ilyen utak lennének a falvakban, mint amilyen Füzérkajatán. „Úgyhogy biztassuk Lázár miniszter urat, hogy vásároljon minden kis faluban egy kis házikót” - zárta videóját Hadházy Ákos.