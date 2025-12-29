Kreml-szóvivő: Ukrajnának ki kell vonnia az egységeit a Donbásznak arról a részéről, amelyet még mindig az ellenőrzése alatt tart, ha békét akar

Oroszország;Ukrajna;béke;Vlagyimir Putyin;Kreml;telefonbeszélgetés;Donald Trump;Dmitrij Peszkov;Donbász;orosz-ukrán háború;

2025-12-29 12:30:00 CET

Dmitrij Peszkov szerint Vlagyimir Putyin és Donald Trump hamarosan újra beszélhet telefonon.

A Kreml hétfőn közölte, hogy Ukrajnának vissza kell vonnia csapatait a Donbász azon részéről, amelyet még mindig ellenőrzése alatt tart, amennyiben békét akar, és hogy ha Kijev nem köt megállapodást, akkor még több területet fog elveszíteni – írja a Reuters.

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök legutóbb vasárnap beszéltek telefonon, mielőtt utóbbi Mar-a-Lagóban, a magánrezidenciáján találkozott volna Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel. A hírügynökség beszámolója szerint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arról is tájékoztatott, hogy hamarosan újabb telefonbeszélgetésre kerül sor Vlagyimir Putyin és Donald Trump között.

Az orosz elnök sajtótitkára nem volt hajlandó kommentálni a donbászi szabadkereskedelmi övezet létrehozásának ötletét, ahogy az Oroszország által ellenőrzött Zaporizzsja Atomerőmű jövőjével kapcsolatban sem nyilatkozott, mondván, hogy a Kreml ezt nem tartja helyénvalónak. Peszkov közlése szerint egy Putyin–Zelenszkij közötti telefonbeszélgetésről nem tárgyalnak.

Amikor Jurij Usakov Kreml-tanácsadó kijelentéséről kérdezték, miszerint a kijevi vezetésnek döntést kell hoznia a Donbászról, Dmitrij Peszkov azt mondta, hogy Ukrajnának ki kell vonnia fegyveres erőit az általuk még ellenőrzött területekről. Amikor megkérdezték, hogy ez vonatkozik-e a Zaporizzsja és Herszon régióra is, nem volt hajlandó részletekbe bocsátkozni.

Orosz becslések szerint Oroszország jelenleg Ukrajna területének ötödét ellenőrzi, beleértve a 2014-ben annektált Krím-félszigetet, a Donbász mintegy 90 százalékát, a Zaporizzsja és Herszon megye 75 százalékát, valamint a Harkiv, Szumi, Mikolajiv és Dnyipropetrovszk megye egy részét.

Sokkal közelebb, talán nagyon közel vagyunk egy megállapodáshoz, de maradt egy-két nehéz kérdés – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök vasárnap azon a sajtótájékoztatón, amelyet a magánrezidenciáján, Mar-a-Lagóban tartott ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel a tárgyalásuk után az orosz-ukrán háborút lezáró béke lehetőségéről. Határidőről viszont sem az ukrán, sem az amerikai elnök nem akart beszélni a sajtótájékoztatón.

A sajtótájékoztatóján mindkét politikus azt hangoztatta, hogy kiváló tárgyalás áll mögöttük. Kiderült, Ukrajna minden biztonsági garanciát megkap az Egyesült Államoktól, amelyet azért kér, hogy a háború vége után Oroszország többé ne támadhassa meg újra. Ez a korábban szivárgó hírek szerint gyakorlatilag a NATO-szerződés 5. cikkelyének megfelelő védelmet jelent. Következő lépése az lesz, hogy az európai hatalmak Ukrajnával 2026 januárjára kialakítják, hogyan vesznek részt benne. Donbász ügyében azonban nem akar engedni az orosz követelésnek. Zelenszkij megismételte, a 20 pontos ukrán béketervről – az eredetileg 28 pontos amerikai béketerv redukált változatáról – 90 százalékban sikerült megállapodni.