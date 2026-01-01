Az újévi fogadalom nem csodaszer, de nem is értelmetlen rituálé

Az újévi fogadalom ugyan nem csodaszer, de nem is értelmetlen rituálé - nyilatkozta a lapunknak Takács Norbert pszichológus. A kutatások szerint meglepően sokan tesznek újévi, hagyományos fogadalmat. Nemzetközi felmérések szerint az emberek körülbelül 40–45 százaléka tekint így a reményekkel teli új esztendő elé, mert tudja, változtatnia kell életmódján. A probléma nem a szándékkal van, hanem a kitartással: a becslések szerint mindössze 10–20 százalék jut el odáig, hogy hosszabb távon is betartsa az elhatározását. Februárra a többség már fel is adja, sokan pedig csendben elengedik a célt, anélkül, hogy újragondolnák.
A leggyakoribb fogadalmak évek óta alig változnak. Az egészség témája dominál: fogyás, rendszeres sport, kevesebb cukor vagy alkohol.
Ezeket követik a mentális jólléthez kapcsolódó célok, például a stressz csökkentése vagy a több pihenés. Szintén gyakori a pénzügyi tudatosság erősítése, az új készségek elsajátítása, illetve a munka-magánélet egyensúlyának javítása - mondja a szakértő.
Felmerül a kérdés: lehet-e káros, ha nem sikerül betartani egy fogadalmat? A válasz nem fekete vagy fehér. „Önmagában a kudarc nem veszélyes, de ha valaki ezt személyes alkalmatlanságként éli meg, az ronthatja az önértékelést. A »megint nem sikerült« érzése könnyen bűntudathoz vezethet, ami hosszú távon éppen a változás ellen hat. Ilyenkor nem az a gond, hogy túl nagyot álmodtunk, hanem az, hogy túl mereven gondolkodtunk a célról.”
A szakember szerint éppen ezért érdemes másképp megközelíteni a kérdést, hogy az elhatározás ne fulladjon ki néhány hét alatt. Általában azok a célok működnek jobban, amelyek konkrétak, mérhetők és reálisan illeszkednek a mindennapokba.
„Ne azt fogadjuk meg, hogy többet sportolok, hanem, hogy heti kétszer elmegyek sétálni. Sokaknak segít, ha a változást nem január 1-jéhez kötik, hanem egy folyamatként kezelik, amelyben a visszaesés is a tanulás része.”
Fontos az is, hogy ne egyetlen nagy fogadalmat tegyünk, hanem kisebb lépésekben gondolkodjunk. A pszichológus szerint segíthet egy barát vagy a közösség bevonása, ami szintén növeli az esélyt a sikerre. „Végül érdemes időről időre felülvizsgálni a célokat, valóban rólunk szólnak-e, vagy csak külső elvárásoknak próbálunk megfelelni.”
Babonán innen és banonán túl
Az újévi babonák célja elsősorban a szerencse, a bőség és az egészség reménye az előttünk álló esztendőre. Sok hiedelem az étkezéshez kötődik: a lencse és a disznóhús szerencsét hoz, míg a szárnyas vagy a hal egyes vidékeken tiltott, mert elviheti a szerencsét. Fontos szerepet kap az első cselekedet és az első látogató is, mert úgy tartják, ezek meghatározzák az egész évet. Számos babona óva int az újév napjára időzített mosástól, szemétkiviteltől vagy pénzkölcsönzéstől, nehogy a szerencse elhagyja a házat.