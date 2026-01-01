Az újévi fogadalom nem csodaszer, de nem is értelmetlen rituálé

újév;babona;fogadalom;

2026-01-01 12:28:00 CET

Az újév első napjaiban sokan akarnak indulni tisztalappal. Ilyenkor akarjuk elhitetni magunkkal, hogy lehet változtatni: jövőre többet mozgunk, egészségesebben élünk, elhagyjuk a rossz szokásokat.

Az újévi fogadalom ugyan nem csodaszer, de nem is értelmetlen rituálé - nyilatkozta a lapunknak Takács Norbert pszichológus. A kutatások szerint meglepően sokan tesznek újévi, hagyományos fogadalmat. Nemzetközi felmérések szerint az emberek körülbelül 40–45 százaléka tekint így a reményekkel teli új esztendő elé, mert tudja, változtatnia kell életmódján. A probléma nem a szándékkal van, hanem a kitartással: a becslések szerint mindössze 10–20 százalék jut el odáig, hogy hosszabb távon is betartsa az elhatározását. Februárra a többség már fel is adja, sokan pedig csendben elengedik a célt, anélkül, hogy újragondolnák.

A leggyakoribb fogadalmak évek óta alig változnak. Az egészség témája dominál: fogyás, rendszeres sport, kevesebb cukor vagy alkohol.

Ezeket követik a mentális jólléthez kapcsolódó célok, például a stressz csökkentése vagy a több pihenés. Szintén gyakori a pénzügyi tudatosság erősítése, az új készségek elsajátítása, illetve a munka-magánélet egyensúlyának javítása - mondja a szakértő.

Felmerül a kérdés: lehet-e káros, ha nem sikerül betartani egy fogadalmat? A válasz nem fekete vagy fehér. „Önmagában a kudarc nem veszélyes, de ha valaki ezt személyes alkalmatlanságként éli meg, az ronthatja az önértékelést. A »megint nem sikerült« érzése könnyen bűntudathoz vezethet, ami hosszú távon éppen a változás ellen hat. Ilyenkor nem az a gond, hogy túl nagyot álmodtunk, hanem az, hogy túl mereven gondolkodtunk a célról.”

A szakember szerint éppen ezért érdemes másképp megközelíteni a kérdést, hogy az elhatározás ne fulladjon ki néhány hét alatt. Általában azok a célok működnek jobban, amelyek konkrétak, mérhetők és reálisan illeszkednek a mindennapokba.

„Ne azt fogadjuk meg, hogy többet sportolok, hanem, hogy heti kétszer elmegyek sétálni. Sokaknak segít, ha a változást nem január 1-jéhez kötik, hanem egy folyamatként kezelik, amelyben a visszaesés is a tanulás része.”

Fontos az is, hogy ne egyetlen nagy fogadalmat tegyünk, hanem kisebb lépésekben gondolkodjunk. A pszichológus szerint segíthet egy barát vagy a közösség bevonása, ami szintén növeli az esélyt a sikerre. „Végül érdemes időről időre felülvizsgálni a célokat, valóban rólunk szólnak-e, vagy csak külső elvárásoknak próbálunk megfelelni.”