A járvány nyulai

„A járvány hirtelen felszínre hozta azt is, hogy a határtalan önbizalom korában (különféle kutatások kimutatták, hogy az emberiség 94 százaléka – olvasom Kepes András könyvében – magasabbra taksálja az értelmi képességét a valódi szintjénél) sokkal több a másokra is veszélyes idióta, mint gondoltuk volna.”