Az amerikai elnök és JD Vance alelnök a labdarúgó-világbajnokság eddigi 102 meccsének egyikét sem nézte meg a helyszínen.
Az újév első napjaiban sokan akarnak indulni tisztalappal. Ilyenkor akarjuk elhitetni magunkkal, hogy lehet változtatni: jövőre többet mozgunk, egészségesebben élünk, elhagyjuk a rossz szokásokat.
Szellemjárta, szellemdús és különösen szórakoztató a sajátos zeneiséggel feltáruló Kappanfölde. Rózsafüzér a traffipax ellen, műkörmök beragyogta égbolt, szalmalovakon nyargaló démonok, zsíros tejet nyakaló, snapszlizó falusiak Koppány egykori szálláshelyén. Vass Norberttel, a tizenhárom novellát magában foglaló kötet szerzőjével beszélgetve nemcsak egy mára kivesző világról, de Kadlott Károly életművének kiemelkedő alkotásairól is sok mindent megtudhattunk.
„A járvány hirtelen felszínre hozta azt is, hogy a határtalan önbizalom korában (különféle kutatások kimutatták, hogy az emberiség 94 százaléka – olvasom Kepes András könyvében – magasabbra taksálja az értelmi képességét a valódi szintjénél) sokkal több a másokra is veszélyes idióta, mint gondoltuk volna.”
Már kora délután a Moczl szaporán pörgette az r-eket. Természetesen németül: Brrrennheisze Würrrscht! Mellette a faszénnel fűtött katlankában forrton forrt a víz. Egy szál kolbászka két váltó krajczár, párosával egy garas - írta le anno szemléletesen Ágai Adolf, a Borsszem Jankó című vicclap szerkesztője a kiegyezés körüli időkből a pesti virsliárust.
Tegnap is történtek olyan események, amelyek alapot adhatnak a babonás hiedelmeknek, amelyek hosszú múltra tekinthetnek vissza.