Ezúttal Magyar Péter Beneš-dekrétumokról szóló posztja alatt kezdett keménykedni a kommentszekcióban Takács Péter

2025-12-29 16:43:00 CET

Volt, aki jelezte az államtitkárnak, hogy inkább foglalkozzon az egészségüggyel.

Mint beszámoltunk róla, Magyar Péter a Facebookon azt az ígéretet tette, hogy a Tisza Párt által alakított kormány a lehető legerősebb diplomáciai választ fogja adni a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető szlovák jogszabályra, továbbá kilátásba helyezte, hogy ha Szlovákia nem tartja be az uniós jogot és hatályban tartja a magyarokat kollektív bűnösként megbélyegző Beneš-dekrétumokat, Szlovákia nagykövetét kiutasítják Magyarországról.

Válaszul Takács Péter egészségügyi államtitkár jelent meg a kommentszekcióban és a már-már megszokott keménykedés vette kezdetét. „Apukám, te tényleg elképesztően hülyének nézed a határontúli magyarokat! Szerinted tényleg nem tudják megítélni, ki tett többet értük? Vajon az, aki visszaépíttette a Mária Valéria hidat, megadta a kettős állampolgárságot, elintézte Románia schengeni csatlakozását (hogy csak a legjelentősebbeket mondjam) vagy az a paprikajancsi, aki csak a fészbúkon jóemberkedik meg románföldezik? Jó vergődést, a külhoni magyarok (sem) hisznek neked!”

Magyar Péter erre úgy felelt: „Megaláztátok az erdélyi és a felvidéki magyarokat is. Magára hagytátok a kárpátaljai és a délvidéki testvéreinket is. Erre nincs bocsánat.” Erre Takács azzal kontrázott, hogy „a temus Tusványoson a kétségbeesett kapálózásodat (”Ne mutassátok már ezt az ilyen kevés embert!„) öröm volt hallgatni”, mire Magyar Péter már csak annyit reagált: „szakvizsgára készülsz már?”

A kommentszekcióban többen megjegyezték Takács Péter számára, hogy inkább az egészségüggyel kellene foglalkoznia.