Az OBT elnöke szerint otrombaság Lázár János nyilatkozata az állítólagos, Tisza Pártnak nyaló bírókról

2025-12-29 19:02:00 CET

Az Országos Bírói Tanács elnöke ismertette, miért van rossz üzenete annak, hogy a Fidesz nyíltan semmibe vesz egy bírósági döntést.

Interjút adott az RTL-nek Pecsenye Csaba, az Országos Bírói Tanács (OBT) elnöke, miután az elmúlt másfél hétben súlyos kritikák érték a magyar bírói rendszert a Bors-féle propagandakiadvány terjesztésének betiltása miatt, amely a nem létező Tisza-adóval kapcsolatos fideszes kampányhazugságokat terjesztette hatalmas példányszámban.

A rendkívüli nyilatkozatot Pecsenye Csaba azzal indokolta, hogy bár nem feladatuk interjút adni, olyan méltatlan támadás érte a bíróságokat, ami miatt már érdemes megszólalni. Az OBT elnöke hangsúlyozta, hogy a fideszes tűz alá vont bírói döntés egy ideiglenes intézkedés, amelynek lényege, hogy az addig rendelkezésre álló adatok alapján a bíróság hoz egy döntést, amely addig érvényes, amíg az ügyben meg nem születik a végleges határozat. Tehát a bíróság a végleges tiltásról még nem döntött, de úgy ítélte meg, hogy kevesebb kárt idéz elő az ideiglenes tiltás, mint a terjesztése okozott volna.

Pecsenye Csaba a kialakult helyzet fő problémáját ismertetve elmondta, arról van szó, hogy a törvényhozói-végrehajtói-bírói hatalmak három ágából az egyik hatalmi ág - nevezetesen a kormány - arra buzdít, hogy a másik hatalmi ág - tehát az igazságszolgáltatás - döntését ne vegyék az állampolgárok figyelembe. A jelenség következménye az lehet, hogy ha a bíróság döntését a Fidesz nem hajlandó végrehajtani, akkor az állampolgárok azt mondhatják, hogy akkor nekik pedig miért kéne az esetleg számukra kedvezőtlen döntéseket figyelembe venni. Ez nem járható út - szögezte le az OBT elnöke.

Lázár János korábbi megnyilvánulásai fényében Pecsenye Csaba nem lepődött meg azon, hogy a miniszter szerint a bírók „a Tiszának nyalnak”. Az OBT elnöke szerint ez a nyilatkozat nem méltó egy miniszterhez, ugyanakkor pártállástól függetlenül előfordulnak olyan nyilatkozatok, amelyek megpróbálják megrendíteni a bírói függetlenségbe vetett bizalmat. „Nem helyénvaló, mondhatni, otromba” - vélekedett Lázár János szavairól, hozzátéve, mindemellett logikátlan is, amit a tárcavezető mondott, hiszen mintegy 2690 bíró működik az országban, így eléggé elképzelhetetlen, hogy mind „a Tiszának nyalnának”.

Azzal a fideszes váddal kapcsolatban, miszerint a Borssal kapcsolatos döntést meghozó bíró adatai szerepeltek a Tisza Világ applikáció kiszivárogtatott adatbázisában, Pecsenye Csaba elmondta, a bírák részére tilos az, hogy politikai pártok tagjai legyenek, vagy más módon politikai tevékenységet végezzenek. Ha valaki mégis így tesz, az képezheti vizsgálat tárgyát, azonban a bíróságok eljárási szabályok mentén működnek és erre is megvannak a világos szabályok, például, ha egy bíróról felmerül, hogy politikai tevékenységet folytat, úgy a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági vezetők fegyelmi eljárást kezdeményeznek, ennek során a szolgálati bíróság eldönti, hogy valóban politikai tevékenységről van-e szó, és ha igen, annak mi a szankciója. Az OBT elnöke nem tud arról, hogy az érintett bíróval szemben ilyen jellegű eljárás folyna.

Gulyás Gergely vádjaira, miszerint az OBT tagjai felmondták a 35 éves konszenzust, ami tiltja a politikai tevékenységet, Pecsenye Csaba elmondta, a bírói politkai tevékenységet jogszabály tiltja, így aztán semmilyen konszenzust nem mondtak fel. Azt mindemellett kevéssé tartja valószínűnek, hogy a kormány megpróbálná a meglévő bírói rendszert szétverni, Magyarországon ugyanis a bírói igazgatás a rendszerváltás előtt tartozott az igazságügyi miniszter alá, így ha ezt a rendszert hozná vissza a Fidesz, annak rossz szájíze lenne. Az OBT elnöke egyelőre nem érzi veszélyben a bírói függetlenséget.