Agancsos autók

ünnep;autó;divat;

2025-12-30 06:00:00 CET

Vannak emberek, akik minden baromságot megvesznek. Ha nem tudják mire költeni a pénzüket, felöltöztetik a háziállataikat, karácsonykor még az ebek is kötött ronda pulcsikban járnak le vizeletürítés céljából. Akadnak, akik nem érik be annyival, hogy a házi kedvenceiket felcicomázzák – az már mellékes, hogy a háziállatok mit sem kapiskálnak ezekből az emberi szokásokból –, de vannak, akik nem állnak meg itt, és még az autójukat is felöltöztetik. Tárgyakat tárgyakkal díszítenek.