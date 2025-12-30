Meghalt egy magyar túrázó Dél-Tirolban

lavina;Olaszország;magyar túrázó;

2025-12-30 08:06:00 CET

Az 52 éves férfi a feleségével túrázott az Aurina-völgyben, amikor elsodorta egy lavina.

Lavina sodort el egy magyar férfit hétfő délután az olaszországi Dél-Tirolban – vette észre a Corriere della Sera erről szóló cikkét a hvg.hu.

A lap szerint az 52 éves férfi a feleségével túrázott az Aurina-völgyben, a Riesernock közelében, amikor nagyjából 2500 méteres magasságban megindult a lavina. A hegyről lezúduló hótömeg 200-300 méterre elsodorta a férfit, a nő azonban sértetlenül megúszta a balesetet. A riasztást 17 óra körül adták ki, a baleset helyszínére helikopterrel érkeztek a mentőcsapatok, de a férfi életét már nem tudták megmenteni.

Az Aurina-völgy jelenleg egyike azoknak a területeknek Dél-Tirolban, ahol vastag hótakaró van, ezért sok sífutót és túrázót vonz.