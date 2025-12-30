Több mint egy évvel elhúzódhat az Agrárminisztérium Kossuth téri épülete és az Igazságügyi Palota felújítása

felújítások;csúszás;Kossuth Lajos tér;

Hogy miért, az érdemben nem derült ki, csupán a beruházás megfelelő minőségére hivatkoztak.

Egy-másfél évvel később fejeződhet be a Kossuth Lajos téri egykori Földművelésügyi Minisztérium épülete és az Igazságügyi Palota felújítása - derül ki a Magyar Közlönyben közzétett, Orbán Viktor szignójával ellátott kormányrendeletből.

A rendelet körülményes megfogalmazásában azt közli, hogy a Kossuth Lajos téren található két épület bontásával és rekonstrukciójával, valamint a Kozma Ferenc utca felszíni rendezésével kapcsolatos beruházás közterület-használati engedélyét 2027. március 31. helyett meghosszabbítja 2028. július 31-ig, az egykori Földművelésügyi Minisztérium alatt található mélygarázs megépítésére, valamint a Vajkay utca felszíni rendezésre pedig 2026. márciusa helyett 2027. márciusa lesz a határidő.

Az már korábban kiderült, hogy műemlékvédelmi szempontból itt sem jár el példásan az Orbán-kormány: tavaly Bátonyi Péter volt kormányfőtanácsos, műemlékvédelmi referens tálalt ki arról, hogy milyen szabálytalanságokkal kezeli a kabinet ezt a szegmenst, mire a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium elbocsátotta az állásából. A szakember egyebek közt arról is beszélt, hogy már a tervezéskor tudták, szükség lesz a Földművelésügyi Minisztérium műemléki védelmének a visszasorolására, miután az épület egy jelentékeny részét megsemmisítik. 2021 áprilisában pedig meg is jelent Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter rendelete a műemléki védettség feloldásáról, néhány hónapra rá pedig meg is kezdték az épület bontását.

Bátonyi Péter szeptemberben adott interjút a Népszavának. Ekkor egyebek közt kitért arra is, hogy információi szerint az Országház épületét is át kívánják alakítani. Természetesen nem a kupolacsarnokról van szó, hanem a csatlakozó helyiségekről. Műemlékvédelmi szempontból nehéz elfogadnia, hogy ha egy műemlékből akár a legkisebb darabot is feleslegesen eltávolítanak, csak azért, mert valakinek ez a mániája. Mint fogalmazott: „Nem lehet majd meggyőzni őket, hogy inkább házelnök úr ezt ne csinálja, kérem, mert nem azok a fajta emberek, akik velünk szemben ülnek, akiket meg lehet győzni bármiről. Ők kinyilatkoztatnak, és nekik meglátásaik, vízióik vannak, és ebbe holmi törvények, jogszabályok, jogállamiság, szakmai érvek nem zavarhatnak bele.” Akkor azt mondta, az átalakítások tervezési és előkészítési fázisban tartanak, de már látható, hogy fölösleges, értelmetlen és kártékony beavatkozások sorát akarják végrehajtani.