Hadrendbe állították az Oresnyik rakétakomplexumot Belaruszban

Oroszország;rakétarendszer;Belarusz;

2025-12-30 12:43:00 CET

Erről a belarusz védelmi minisztérium számolt be.

Hadrendbe állították az orosz gyártmányú Oresnyik hiperszonikus rakétakomplexumot Belarusz területén – közölte kedden a belarusz védelmi minisztérium.

A tájékoztatás szerint a rendszer telepítését és műszaki előkészítését követően, valamint egy közös orosz-belarusz szakértői csoport átfogó felülvizsgálata után

az Oresnyik rendszerrel felszerelt indítóegységek átvették a harci készenléti feladatok ellátását a kijelölt körzetekben.

A minisztérium közlése szerint a rakétarendszer Oroszország és Belarusz állami vezetőinek döntése alapján került az országba.

A hadrendbe állítást megelőzően a rakétaindító egységek, a kommunikációs, védelmi és energiaellátó alegységek személyzete, valamint a rakétarendszerhez tartozó technikai személyzet korszerű szimulátorokkal végzett gyakorlati felkészítésen vett részt – áll a tájékoztatásban.

Vlagyimir Putyin orosz elnök még tavaly év végén közölte, hogy 2025. második felében lehetségessé válik az Oresnyik közepes hatótávolságú hiperszonikus rakéták telepítése Belaruszba. „Ami az olyan, mondjuk ki egyenesen, félelmetes fegyverek, mint az Oresnyik telepítésének lehetőségét illeti Belarusz területén, mivel ma aláírtuk a biztonsági garanciákról szóló szerződést, amely szerint minden rendelkezésre álló erő és eszköz felhasználható, úgy gondolom, hogy az olyan komplexumok telepítése a Belarusz Köztársaság területén, mint az Oresnyik, lehetséges” – fogalmazott.