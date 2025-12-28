Műholdfelvételek szerint Oroszország új hiperszonikus rakétákat telepíthet egy korábbi légibázisra Fehéroroszországban

Oroszország;Fehéroroszország;hiperszonikus fegyver;

2025-12-28 12:10:00 CET

A kutatók erre vonatkozó megfigyelése összhangban van az amerikai hírszerzés megállapításaival.

Új, nukleáris töltet hordozására alkalmas hiperszonikus ballisztikus rakétákat telepíthet Moszkva egy Fehéroroszország keleti részén található korábbi légibázisra – a Reuters szerint erre jutott a műholdképek tanulmányozását követően két amerikai kutató.

A lap kiemeli, egy, az ügyhöz közel álló személy arról számolt be, hogy a fenti állítás összhangban van az amerikai hírszerzés megállapításaival.

Vlagyimir Putyin orosz elnök már tavaly év végén közölte, hogy 2025. második felében lehetségessé válik az Oresnyik közepes hatótávolságú hiperszonikus rakéták telepítése Belaruszba. Hozzátette, az eszköz az orosz hadászati rakétaerők rendszerébe fog tartozni, de a célpontokat Minszk határozhatja meg.

„Ami az olyan, mondjuk ki egyenesen, félelmetes fegyverek, mint az Oresnyik telepítésének lehetőségét illeti Belarusz területén, mivel ma aláírtuk a biztonsági garanciákról szóló szerződést, amely szerint minden rendelkezésre álló erő és eszköz felhasználható, úgy gondolom, hogy az olyan komplexumok telepítése a Belarusz Köztársaság területén, mint az Oresnyik, lehetséges” – fogalmazott.

Múlt héten Alekszandr Lukasenko belarusz elnök már arról számolt be, hogy az Oresnyik hiperszonikus rakétakomplexum megérkezett Fehéroroszországba, és folyamatban van a hadrendbe állítása.

Az Oresnyik rakéták becsült hatótávolsága eléri az 5500 kilométert. Egyes szakértők szerint ezek telepítése megmutatja, hogy a Kreml egyre inkább a nukleáris fegyverekkel való fenyegetésre támaszkodik, miközben megpróbálja eltántorítani a NATO-tagokat attól, hogy olyan fegyverekkel lássák el Kijevet, melyek mélyen Oroszország területén belül is képesek lennének csapást mérni.

A kutatók 90 százalékig biztosak abban, hogy az indítóállásokat a Krichev közelében található egykori légibázison telepítették, ami Minszktől mintegy 307 kilométerre keletre, míg Moszkvától 478 kilométerre délnyugatra található. Úgy vélik, a műholdfelvételek egy orosz stratégiai rakétabázisra jellemző jellegzetességeket mutatnak.