Népszava
Az év képei;2025;
2025-12-31 20:44:00 CET
Válogatás a Népszava kedvenc 2025-ben készült képeiből – II. rész
2025-ben 1485 eseményen jártunk és 51 792 fotót készítettünk. Ott voltunk Lázár János lakossági fórumán, a novaji Remélésen, a vidéki kocsmák eltűnő világában, Magyar Péter sokadik országjárásán, részt vettünk az első Nemzeti Oligarcha Napon, Ferenc pápa temetésén a Vatikánban, a hatvanpusztai szafarin, Hadházy Ákos keddi tüntetésein, a gyermekvédelmi tüntetéseken, fényképeztünk a Művészetek Völgyén, a Sziget Fesztiválon, az 5. Pécs Pride felvonuláson, Will Smith koncertjén és Krasznahorkai László Nobel-díját is megünnepeltük. Farbaky Tamás képeiből Ilyés Zalán válogatta ki kedvenceit.
2025-ben 1485 eseményen jártunk és mintegy 51 792 fotót készítettünk. Ott voltunk Kiss László óbudai polgármester szabadulásánál, Nyírpilisen a felzárkózó településen, Szeged-Veszprém kézilabda döntőn, Tatai Patara történelmi fesztiválon, a 30. Budapest Pride felvonuláson, Gyulai Memorial atlétikai bajnokságon, MotoGP Magyar Nagydíjon, ételfutárok tüntetésén, Magyar Péter országjárásán, bölényfarmon, Hatvanpusztán, buszgarázsban, az első őszi havazáson. Flajsz Péter képeiből Farbaky Tamás válogatta ki a kedvenceit.