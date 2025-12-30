Kína blokád alá vette Tajvant a most zajló hadgyakorlatával

Kína;Tajvan;fenyegetés;hadgyakorlat;rakéták;

2025-12-30 16:55:00 CET

Kedden a kínaiak már rakétatámadásokat szimuláltak, tengeralattjárókat vetettek be, majd a tajvani ügyekkel foglalkozó kínai hivatal mindenkit megfenyegetett, aki Kína „belügyeikbe” próbálna meg beavatkozni.

Kína hatalmas katonai bemutatóval körülvette Tajvant, kedden rakétákat lőtt ki a tajvani felségvizekre, új rohamhajókat mutatott be az eddigi legátfogóbb hadgyakorlat keretében – derült ki a Reuters összefoglalójából. A blokádot célzó gyakorlatok részeként Kína keleti hadszíntéri parancsnoksága 10 órás éleslövészeti gyakorlatot hajtott végre, rakétákat lőtt ki a sziget északi és déli részén található vizekre – áll a tudósításban, amely szerint a kínai haditengerészeti és légierő egységei tengeri és légi célpontok elleni csapásokat is szimuláltak, és tengeralattjáró-elhárító gyakorlatokat hajtottak végre a sziget körül.

A pekingi állami média képeket tett közzé, amelyek Kína technológiai és katonai fölényét, valamint Tajvan szükség esetén erőszakkal történő elfoglalására való képességét hirdették. Az „Igazságügyi Misszió 2025” elnevezésű gyakorlat 11 nappal azután kezdődött, hogy az Egyesült Államok rekordösszegű, 11,1 milliárd dolláros tajvani fegyvercsomagról tett bejelentést amire dühösen reagált a kínai védelmi minisztérium, közölve, hogy a hadsereg „erőszakos intézkedésekkel” válaszol.

A kínai hadsereg most először állította, hogy a hadgyakorlat célja a külső beavatkozás elrettentése volt. A tajvani ügyekkel foglalkozó pekingi hivatal hétfői közleménye mindenkit megfenyegetett: „Bármely külső erő, amely megpróbál beavatkozni a tajvani kérdésbe, vagy beavatkozni Kína belügyeibe, biztosan véresre fogja törni a fejét a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg vasfalain” – Kína nemcsak hatalmas számbeli fölénnyel rendelkezik, hanem most már minőségi fölénnyel is minden téren a fegyverzetben, és valószínűleg a kiképzésben is – mondta Lyle Goldstein, az amerikai székhelyű Defense Priorities agytröszt ázsiai programigazgatója, aki szerint ez egy olyan fegyverkezési verseny, amelyet Tajvan nem nyerhet meg.

Miközben Kína az amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon jelentése szerint is fontolgatja Tajvan nyers erővel történő elfoglalását, Donald Trump amerikai elnök hétfőn lekicsinylően nyilatkozott a hadgyakorlat jelentőségéről. Lai Csing-te tajvani elnök egy Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy a frontvonalbeli egységeket a sziget védelmére vezénylik, de Tajvan nem törekszik a helyzet eszkalálására.