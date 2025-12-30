Rácz András szerint Oroszország hazudik a Putyin-rezidencia elleni állítólagos ukrán légitámadásról

Oroszország;Vlagyimir Putyin;hazugság;szakértő;légitámadás;orosz-ukrán háború;

2025-12-30 15:31:00 CET

Az Oroszország-szakértő szerint az agresszornak esze ágában sincs tárgyalásos úton lezárni a háborút, inkább lassítja-szabotálja a fegyverszüneti tárgyalásokat.

A Vlagyimir Putyin rezidenciája elleni állítólagos ukrán légitámadás átlátszó hazugság, semmi több – írja Facebook-posztjában Rácz András Oroszország hétfői bejelentéséről, amely szerint aznap éjjel összesen 91 ukrán drón támadta Putyin elnöknek a Valdaiban (Novgorodi megye) található rezidenciáját. Emlékeztetett, hogy Oroszország állami terrorizmusnak minősítette a történetet, a drónokat mind lelőtték, és bejelentették, hogy „átértékelik” a fegyverszüneti tárgyalásokhoz való hozzáállásukat.

– A helyzet azonban az, hogy semmilyen nyilvános forrásból nem igazolható, hogy történt volna ilyen támadás. Nemhogy 91 drónnal, de egyáltalán semmivel sem – szögezte le Rácz András, hangsúlyozva, hogy Oroszországban kevés dolog működik jól, de a légvédelem pont ezek közé tartozik.

Az Ukrajna által éjszakánként indított támadó drónok alig 1-3 százaléka jut át az orosz légvédelemnek az országhatár mentén telepített, többszintű védelmén, Oroszországban valóságos dróntemetők működnek,

és a szakértő utalt arra is, hogy a hatóságok gyakran eltúlozzák az adatokat a megsemmisített támadófegyverekről.

Rácz András csokorba szedte az ukrán támadás elleni érveket. Elsőként azt, hogy az orosz védelmi minisztérium december 29. reggeli adatai szerint december 28-29-én éjjel az egész országban összesen 89 drónt lőttek le. Mint kiderült, később ugyan módosítgatták a számokat, de nem túl hihetően. Felhozta, hogy a helyi lakosok Valdaiban nem számoltak be arról, hogy kaptak volna SMS-értesítést közelgő légitámadásról, és annak jellegzetes hangjait sem hallották, ráadásul videófelvételek sem láthatók az állítólagos drónokról, azok lelövéséről, majd a roncsokról. – Eleve teljesen értelmetlen lett volna drónokkal támadni a rezidenciát. A Valdaiban található Putyin-rezidencia Oroszország legjobban védett objektumai közé tartozik – fűzte hozzá az Oroszország-szakértő, aki szerint, ha Ukrajna valóban meg akarta volna támadni Valdait, egészen biztos, hogy nem drónokat használ.

Láthatóan az történik, hogy Oroszország hazudik valami teljesen átlátszót, és erre hivatkozva lassítja-szabotálja a fegyverszüneti tárgyalásokat. Nem véletlenül mondom már egy ideje, hogy a Putyin-rezsimnek nincs szándékában tárgyalásos úton lezárni a háborút. Ez az állítólagos dróntámadás csak ürügy a részéről a rendezési tárgyalások hátráltatására – fogalmazott Rácz András. Szerinte a „támadást” a fentiek ellenére tényként kezelő szolgalelkű magyar kormánymédián kívül valószínűleg nincs is más, aki elhinné azt.