Radnóti Színház;Pintér Béla;

Kádár Kinga és Katona Péter Dániel, a háttérben Kováts Adél és Berényi Nóra Blanka

Szétomló látszatok

Nem véletlen, hogy Darvas Bence és Pintér Béla Parasztoperája az egyik legnépszerűbb kortárs magyar darab. Számtalan helyen játszották már sikerrel, most a Radnóti Színház mutatta be Szikszai Rémusz ihletett rendezésében.

A 2002-es ősbemutató óta a Parasztopera szinte klasszikussá vált. A benne elhangzó dalok sokak számára ismerősek, már-már slágerekké váltak. Pintér Béla műve ráadásul rétegről rétegre nyílik meg: minél többször találkozunk vele, annál több jelentést hordoz.

Az énekbeszédre épülő dráma alapkérdése ma is érvényes: mi történik velünk, ha az életünk egy hazugságra épül, amely egyszer csak összeomlik?

A múlt elhallgatott bűnei árnyékot vetnek a vágyott boldogságra, a gondosan ápolt látszat pedig darabokra hull. Pintér mindezt olyan iróniával és humorral írja meg, hogy a néző egyszerre nevet és szorong – miközben pontosan tudja, hogy saját esendőségével szembesül.

Szikszai Rémusz érzékenyen nyúl az anyaghoz. Alapvetően nem írja át a darabot, de finom hangsúlyeltolásokkal, apró beavatkozásokkal új rétegeket emel ki. Már az előtérben megjelenő, kézzel hímzett házi áldások és falvédők is ezt a világot készítik elő, akárcsak Zöldi Z. Gergely díszlete. A szépen hangzó, megnyugtató mondatok mögött ott lappang az elhallgatás, a bűn, a fel nem dolgozott múlt. Az áldás könnyen átokká válik – és ez a feszültség előbb-utóbb felszínre tör.

A Darvas Benedek által jegyzett, népzenei ihletésű, mégis sokszínű zene élőben szólal meg, négy muzsikus közreműködésével. A Radnóti Színház színészei látható örömmel vetik bele magukat ebbe a számukra is új feladatba. Többen most énekelnek először színpadon, de a szerepeken keresztül mindannyian magabiztosan oldják meg a kihívást.

Az állomásfőnököt alakító Pál András és a Tündérkét játszó Bata Éva

A frissen szerződött Katona Péter Dániel és Krisztik Csaba máris otthonosan mozognak a társulatban, ahogy a vendégként fellépő Kádár Kinga (Etelka) és Kaszás Gergő (a református pap) is természetes erővel illeszkednek az előadás világába.

Kováts Adél anyaszerepében megrendítő: 

egyre törékenyebb mosollyal szorongatja Svédországba disszidált fia fényképét, amely idővel maga is „beszennyeződik”. László Zsolt apája pedig egyszerre idézi meg egy görög sorstragédia hősét és a hétköznapok kiszolgáltatott emberét, akit a bűn spirálja lassan, de feltartóztathatatlanul ránt magával. Berényi Nóra Julikája még próbál rendet vinni a káoszba, míg Pál András robbanásszerűen belépő, részeg állomásfőnöke gyorsan felismeri, hogyan lehet a helyzetből előnyt kovácsolni.

A Parasztopera ma már Budapesten is több helyen látható: a szerző társulata az Átriumban játssza, a Radnóti Színház előadása pedig új hangsúlyokkal, új színekkel gazdagítja a darabot. Aki még nem látta, akár mindkét változatot is megnézheti – garantáltan nem fogja megunni.

Infó: Darvas Benedek – Pintér Béla: Parasztopera. Radnóti Színház. Rendezte: Szikszai Rémusz 

Nézegetem, illetve olvasgatom az MMA Kiadó által jegyzett Novák Ferenc Tata emlékére megjelent kötetet és nagyon jóleső érzés fog el. Szakonyi Károly szövege és Korniss Péter képei, mintha simogatnák a lelkem. 