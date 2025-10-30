Pintér Béla legújabb darabjában, a Kabukiban most sem titkolja, hogy dühös a hazai közélet visszásságai miatt, de ezt ezúttal egy több rétegű történetben tárja elénk.
Színházi Olimpia és fesztiválok, új színpadi adaptációk, olykor radikális értelmezések. 2023-ban is érdemes volt színházba járni, szerencsére most is lehetett találni izgalmas, a mára reagáló kortárs szövegeket is.
A Miskolci Nemzeti Színházban Ascher Tamás rendezte Pintér Béla Gyévuska című darabját. A mű még aktuálisabb és fájdalmasabb, mint húsz éve, amikor született.
Nulla forintot kaptak a nemzetközileg is elismert, itthon is keresett előadó-művészeti szervezetek, közöttük Pintér Béla és Társulata.
Függetlenül egymással címmel rendeztek beszélgetéseket a Színházi világnapon a Jurányi Inkubátorházban. Az eszmecserén a független színházak egyre nehezedő, a létükért folytatott küzdelme került a középpontba.
A Népi rablét valóban névjegy letevő produkció: nevettetően keserű, brutális, sírva vigadós.
Pintér Béla és Társulata az együttes huszadik születésnapjára hozta létre a Jubileumi Beszélgetések című előadást a Fészek Klubban. Ennek kapcsán beszélgettünk a társulatvezetővel írói elfáradásról, tudatos határátlépésről, konkrét kortárs nevek használatáról és belső fájdalmakról.
Sokszor nagyon nevettető, máskor metszően kegyetlen Pintér Béla Ascher Tamás Háromszéken című előadása. Röviden: jó színház.
Az Ascher Tamás Háromszéken című új Pintér Béla-darab a Katona József Színház és a Pintér Béla Társulat koprodukciójában valósul meg decemberben.
Pintér Béla legújabb darabjában ismét a közepébe nyúl, vagyis napjaink morális és etikai problémáit gyűjti össze egy előadásba, a korrupciótól a családok széthullásáig. A Szívszakadtig című produkció a Szkéné Színházban újabb arcul csapás, hogy lássuk már, hol is élünk.
Január közepén az Egyesült Államokba utazik Pintér Béla és társulata: a Titkaink című előadással New Yorkban és Bostonban is bemutatkoznak.
Megy az adok kapok, és úgy tűnik, soha nem marad már abba. Pintér Béla ütős előadást csinált A bajnok című produkcióból a Katonában, erre az erősen kormánypárti lap nyilván erősen kormánypárti újságírója átkokat szórt nem csak rá, de még a színház direktorára is.
Önelégült, jól vasalt, szürke egyen öltönyös, gondosan kötött nyakkendőjű, szépfiús, de már enyhén pocakosodó, némiképp bunkó politikust ad Nagy Ervin, A bajnok című produkcióban, a Katona József Színházban, ahol Pintér Béla először rendezett. Nem tagadta meg önmagát, vitára ingerlő, napi aktualitásokkal is teletűzdelt, sikeres, ütős produkciót hozott létre, amiben nem csak Puccini dallamai, hanem a poénok is áradnak.
Lakner Zoltán, politológus és Pintér Béla, színművész, rendező beszélgetett egymással „ismeretlen ismerősként” tegnap este a Spinoza Színházban. „Úgy tűnhet, ezeknek az embereknek semmi közük egymáshoz.
A vasárnap esti Színikritikusdíj-átadón Pintér Béla kapta a legjobb előadásért járó díjat, és még a legjobb új magyar drámáért járó elismerést is átvehette. Fodor Tamás pedig nem csupán életműdíjas lett, hanem a legjobb férfi főszereplő is.
Több évig jártam Jászai Mari nyomában, kutattam életútját, jegyzeteltem naplóját, tanulmányoztam alakításait, anélkül,hogy egyszer is láttam volna színpadon, hallottam volna hangját. Akik írásaikkal segítettek - Kosztolányi Dezső, Beöthy Zsolt, Gyergyai Albert - művészetének értő tanúi, inkább csak kérdéseket, sőt, még némi lelkiismeret furdalást is ébresztettek bennem. Vajon lehet-e, szabad-e emlékek nélkül emlékezni?
Drámák című gyűjteményes kötetéért Pintér Béla veheti át az Artisjus Irodalmi Nagydíjat, az irodalmi díjakat pedig Tompa Andrea, Takács Zsuzsa és Havasréti József kapják. Az elismeréseket április 23-án adják át a szervezet budapesti székházában.
Egyévnyi (kényszerszünet után újra jelentkezik a budapesti Kortárs Drámafesztivál (KDF): a szervezők 2013. november 27. és december 3. között immár tizenegyedik alkalommal rendezik meg a tizenhat esztendős múltra visszatekintő nemzetközi színházi fesztivált.