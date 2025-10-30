Közelkép - Durván bekiabálnak

Megy az adok kapok, és úgy tűnik, soha nem marad már abba. Pintér Béla ütős előadást csinált A bajnok című produkcióból a Katonában, erre az erősen kormánypárti lap nyilván erősen kormánypárti újságírója átkokat szórt nem csak rá, de még a színház direktorára is.