30 millió eurós zsákmánnyal távoztak a német történelem legnagyobb bankrablói

2025-12-30 20:16:00 CET

A gelsenkircheni kasszafúrók 2500 ügyfelet rövidíthettek meg hétfőre virradóra, amikor csaknem 3200 széfet, a trezorok 95 százalékát feltörték.

A nyomozók első becslése szerint nagyjából 30 millió eurónyi érték tűnt el a nyugat-németországi Gelsenkirchenben működő Sparkasse takarékpénztár széfterméből, ahová előző nap ismeretlen elkövetők törtek be – írja a Bild nyomán a hvg. A rendelkezésre álló információk szerint az elkövetők körülbelül 3200 széfet törhettek fel, a rablásban pedig több mint 2500 ügyfél lehet érintett.

A Sparkasse honlapján közétett információk szerint a trezorok több mint 95 százalékát feltörték, így az eset a német bűnügyi történelem egyik legnagyobb ilyen jellegű rablása lehet. A betörést hétfő hajnalban fedezték fel, miután az épületben megszólalt a tűzjelző. A tettesek egy parkolóházon keresztül jutottak be a takarékpénztár épületébe, útjuk több ajtón át egy archívumhelyiségbe vezetett, amelynek falát különleges fúróeszköz segítségével áttörve jutottak be a széfterembe. A tetteseknek a rendőrség kiérkezése előtt sikerült elmenekülniük a helyszínről. A teljes kár értéke a betörés napján még nem volt ismert.

A betörés hírére kedden nagy tömeg gyűlt össze a Gelsenkirchen-Buer városrészben található fiók előtt. A hideg idő ellenére kora délelőttre már közel 200 ügyfél gyűlt össze a takarékpénztár előtt információt követelve. Többen megpróbáltak bejutni az előcsarnokba, a feszültté váló helyzet miatt a rendőrség több járőrkocsival vonult ki és biztosította a bejáratot. A rendőrök többször távozásra szólították fel a tömeget és hangosbemondón jelezték, hogy az ügyfelek a takarékpénztár honlapján található információk alapján tájékozódjanak. A pénzintézet a honlapján közzétett közleményében arra kérte az ügyfeleket, hogy ne keressék fel személyesen a fiókot, a biztosítóval egyeztetnek és ígéretük szerint minden érintettet külön tájékoztatnak majd.