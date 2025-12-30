Az újév első napjaiban Ukrajnában és Franciaországban is tárgyal a tettre készek koalíciója

Ukrajna január elején újabb magas szintű biztonsági tárgyalásokat tervez nyugati partnereivel – jelentette be kedden Volodimir Zelenszkij a The Kyiv Independent beszámolója szerint. Az ukrán elnök közölte, hogy az Egyesült Királyság és Franciaország vezette úgynevezett tettre készek koalíciójának nemzetbiztonsági tanácsadói megállapodtak, hogy január 3-án Ukrajnában, majd 6-án Franciaországban találkoznak.
Egyetlen napot sem veszítünk – mondta Volodimir Zelenszkij, aki határozottan visszautasította Vlagymir Putyin állítását, amely szerint hétfőn Ukrajna indított dróntámadásos merényletet novgorodi rezidenciája ellen.
Az ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin csak ürügyet keres a folyamatban lévő béketárgyalások aláásására. Ugyanakkor kedden ismét megköszönte Donald Trumpnak és stábjának, hogy készen állnak részt venni a folyamatban lévő béketárgyalások minden szintjén. A tette készek koalíciójával is várhatóan Kijev 20 pontos béketervéről és az Ukrajna számára 15 éves időszakra szóló biztonsági garanciákról egyeztetnek majd.Rácz András szerint Oroszország hazudik a Putyin-rezidencia elleni állítólagos ukrán légitámadásról
Ugyanakkor ukrán jelentések szerint Oroszország fokozta tömeges támadásait energetikai infrastruktúrájuk ellen. Az energiaügyi minisztérium kedden „példátlan támadásról" számolt be, amelyet Kijev és Odessza megye ellen indítottak az oroszok.