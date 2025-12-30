Európa;Franciaország;Kijev;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;tettre készek koalíciója;

2025-12-30 18:33:00 CET

Az újév első napjaiban Ukrajnában és Franciaországban is tárgyal a tettre készek koalíciója

A szünet nélküli orosz támadások közepette az ukránok és nyugati szövetségeseik egyeztetéseinek középpontjában a húszpontos béketerv és annak biztonsági garanciái állnak.