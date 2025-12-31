Úgy tűnik, Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea egy hawaii luxusszállodában tölti a szilvesztert

Hawaii;Mészáros Lőrinc;Várkonyi Andrea;luxizás;

A számlát a leginkább a magyar adófizetők állják.

A hawaii Ko Olina-i üdülőhelyen tűnt fel Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea – írja olvasójára hivatkozva a 444.hu.

A portál képeket is kapott a házaspárról. Mészáros Lőrincre és Várkonyi Andreára helyi idő szerint december 30-án 16:57-kor figyeltek fel. A beszámoló szerint a Four Seasonsbe mentek be, majd ezt követően az épület hátuljában található étteremnél tűntek fel.

Utazásuk így nézett ki: az OE-XWY lajstromjelű helikopter december 29-én 8:42-kor indult a budaörsi repülőtérről, majd megérkezett Ferihegyre. Ezt követően az OE-LOT jelzésű luxus magánrepülőgép 8:58-kor felszállt, és 12 órás út után a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren ért földet, helyi idő szerint 12:30-kor. December 30-án helyi idő szerint 11 órakor a Los Angeles-i nemzetközi repülőtérről Honoluluba indultak, ahová helyi idő szerint 13:50-kor érkeztek meg. A Booking adatai szerint abban a szállodában, ahol megszálltak, egy alap szoba ára jelenleg 770 000 forinttól indul éjszakánként, ugyanakkor korábban vélhetően alacsonyabb volt az ár, mivel jelenleg telt ház van.

A Hawaii harmadik legnagyobb szigetén, Honolulutól 27 kilométerre fekvő üdülőövezetben jelenleg 21 és 25 fok közötti a hőmérséklet, az ég pedig az átlagosnál felhősebb..

Szerda reggel Hadházy Ákos is képeket tett közzé a házaspárról. Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea éppen Los Angelesben, a világ legdrágább utcájában sétált, amikor lefotózták őket.