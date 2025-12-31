Hadházy Ákos: A világ legdrágább utcájában fotózták le Mészáros Lőrincet és Várkonyi Andreát

Mészáros Lőrinc;Hadházy Ákos;Várkonyi Andrea;luxizás;

2025-12-31 09:16:00 CET

Az utazás hatvanmillió forintba kerülhetett, Várkonyi Andrea pedig séta közben egy hárommillió forintos szettet viselt.

Los Angelesben fényképezték le Mészáros Lőrincet és feleségét, Várkonyi Andreát. Erről Hadházy Ákos posztolt a Facebookon szerda reggel

A független országgyűlési képviselő egy kint lévő magyartól kapta a képeket. E szerint házaspár Los Angelesben, a Beverly Hills-i Rodeo Drive üzleteiben shoppingolt és verte el a magyar adófizetők pénzét.

Bár a felvételeken Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea csak hátulról látszik, a kép készítője határozottan állítja, hogy a házaspárról, Magyarország leggazdagabb emberéről és a feleségéről van szó. A független országgyűlési képviselő hisz neki, mivel valóban jellegzetes párról” van szó jellegzetes ízléssel. Ezt támasztja alá az is, hogy az általuk használt OE-LOT lajstromjelű luxusrepülőgép pont most repült Los Angelesbe, előtte pedig az általuk használt helikopter ment Budaörsről Ferihegyre.

Az ellenzéki politikus szerint Várkonyi Andreán kizárólag Dior márkájú ruha látható, amely becslése szerint hárommillió forintba kerül. A repülőút költségeit – konzervatív számítással – hatvanmillió forintra becsülte. „Közös felelősségünk, hogy a jövő szilvesztert már máshol töltsék” – zárta posztját Hadházy Ákos.