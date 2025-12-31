Hadházy Ákos: A világ legdrágább utcájában fotózták le Mészáros Lőrincet és Várkonyi Andreát

Los Angelesben fényképezték le Mészáros Lőrincet és feleségét, Várkonyi Andreát. Erről Hadházy Ákos posztolt a Facebookon szerda reggel
A független országgyűlési képviselő egy kint lévő magyartól kapta a képeket. E szerint házaspár Los Angelesben, a Beverly Hills-i Rodeo Drive üzleteiben shoppingolt és verte el a magyar adófizetők pénzét.
Bár a felvételeken Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea csak hátulról látszik, a kép készítője határozottan állítja, hogy a házaspárról, Magyarország leggazdagabb emberéről és a feleségéről van szó. A független országgyűlési képviselő hisz neki, mivel valóban jellegzetes párról” van szó jellegzetes ízléssel. Ezt támasztja alá az is, hogy az általuk használt OE-LOT lajstromjelű luxusrepülőgép pont most repült Los Angelesbe, előtte pedig az általuk használt helikopter ment Budaörsről Ferihegyre.Lázár János figyelmeztetett, az Orbán-kormány szakítani fog, ha a milliárdosok életmódjuknál vagy mentalitásuknál fogva megszegik a társadalmi normákat
Az ellenzéki politikus szerint Várkonyi Andreán kizárólag Dior márkájú ruha látható, amely becslése szerint hárommillió forintba kerül. A repülőút költségeit – konzervatív számítással – hatvanmillió forintra becsülte. „Közös felelősségünk, hogy a jövő szilvesztert már máshol töltsék” – zárta posztját Hadházy Ákos.Úgy tűnik, Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea egy hawaii luxusszállodában tölti a szilvesztert