Az összetartozást hangsúlyozta Sulyok Tamás az újévi köszöntőjében, amit Kapu Tiborral mondott el

újév;újévi köszöntő;Sulyok Tamás;Kapu Tibor;2026;

2026-01-01 08:52:00 CET

Hozza el 2026 a béke örömét egész Európának! – üzente a köztársasági elnök.

Hazánk csodálatos hely. Együtt formáljuk mindennap. Az új évben uralkodjék közöttünk a megértés és a szeretet, találjunk rá mindannyian az összetartozás örömére – üzente Sulyok Tamás köztársasági elnök az újévi köszöntőjében, melyet Kapu Tibor kutatóűrhajós társaságában mondott el.

Az államfő beszédében azt kívánta, szívünkben s otthonainkban lakjon békesség; legyen mindig erőnk s bátorságunk keresni és meglátni a jót egymásban; lássuk világosan személyes céljainkat azzal a szilárd tapasztalattal, hogy sokszor éppen a kudarcok segítenek bennünket céljaink elérésében; és ne feledjük az ősi hagyományok üzenetét: mi, emberek csakis együtt vagyunk képesek igazán nagy dolgokra, egymástól elválasztva „a lét csak dadog”.

– Ne féljük kívánni és akarni a jót másoknak és saját magunknak is: Adjon az Isten jó egészséget mindnyájunknak, minden embertársunknak, világszerte minden magyarnak és a velünk egy hazában élő minden embernek! Ami fáj, gyógyuljon! Ami gyenge, erősödjék! Ami nehéz, múljék! Tisztítsuk meg magunkban az utat az öröm és a közös sikerek előtt! Családjaink, közösségeink gyarapodjanak a meleg szív és a józan egyetértés erejében! Ahol nehézség támad, legyen őszinte odafordulás, és sokasodjanak a bátorító szavak! Vidámság és jókedv töltse be napjainkat! A fiatalok találják meg a boldogságukat, s tanulják meg, hogyan legyenek sikeresek! Adjon az Isten megannyi örömöt s megszentelt feladatot sok új élet születésével! Mi, idősebbek találjunk rá az életünkben elrejtett fontos üzenetekre! Fedezzük fel az utakat a természet minden szépségéhez, s óvjuk meg világunkat utódaink javára! Legyenek újra világsikereket elérő díjazottjaink a tudományos és a kulturális életben! Lássuk idén is minél többször a magasba emelkedni a magyar zászlót nemzetközi sporteseményeken! Élhessük meg szabadon és örömmel magyarságunkat szerte a Kárpát-medencében és a világ távolabbi közösségeiben! – sorolta a köztársasági elnök.

Beszédében kiemelte, hogy január elseje a béke világnapja. – Hozza el 2026 a béke örömét egész Európának! – üzente Sulyok Tamás.

Kapu Tibor felidézte, a 2025-ös év élete eddigi legmeghatározóbb időszaka volt.

– Június 25-én Floridában, a hajnali órákban elemelkedett a földtől egy rakéta, rajta rengeteg magyar álmával. Idehaza már reggel volt. Sokan éppen utaztak vagy munkába készültek, azonban a felbocsátásunk hírére mindenki félretette a teendőit. Az aznapi szóbeli érettségi vizsgák tíz percre szüneteltek, a vállalati egyeztetések abbamaradtak, az utazók félreálltak az autóikkal. Egy ország szíve dobbant egyszerre. Amíg mi a rakétánkkal több tízezer kilométer per órával száguldottunk, a magyarok tíz percre megálltak szerte a világban – mondta az űrhajós.

Idén – hangsúlyozta – magyar szó hangzott a világűrből, és a magyar zászló az ember által ma elérhető legnagyobb magasságba emelkedett. Hozzátette, magyarként magyar tudományos kísérleteket végezhetett el, ez volt a küldetése, és büszke arra, hogy megmutathatta a világnak, mire vagyunk képesek.

– A nemzetünket sikeressé kovácsoló események és eredmények nem maguktól születnek meg. Kell hozzá a szorgalmunk, elhivatottságunk, munkánk, bátorságunk és egy olyan mentalitás, amely túlmutat saját magán és céljain, és minden magyar érdekében cselekszik, tisztességgel. Ezek a történelmi katarzisok kötöttek össze minket, és formáltak bennünket nemzetté az évezredek alatt. Ez a mi nagy közös családunk – jelentette ki.

Kapu Tibor beszédében azt kívánta, hogy amikor visszagondolunk az óévre, emlékezzünk mindannyian büszkén ezekre a minket láthatatlanul összekötő pillanatokra. – Az űrutazást követő rengeteg gyermek csillogó szemére és arra, ahogyan magyarok ezrei késő éjjel figyelték az éjszakai égbolton elhúzó Nemzetközi Űrállomást. Bárhol is voltak a világon, az elrepült minden magyar felett – tette hozzá.

Kiemelte, a világűrből nem látszanak a határok, ahogy a szívünkben sem. Hazánk, a gyönyörű Kárpát-medence a világűrből azonban szépen látható. – De ne feledjük el, hogy van egy nagyobb otthonunk is: a Föld. Bárki, aki valaha is elhagyta azt, visszatért. Az elszigetelt űrállomáson együtt dolgozunk – békében, nemzetiségre vagy világnézeti beállítottságra való tekintet nélkül. Tegyünk így itthon is, tegyünk így a világban is. Lássuk meg azt, amit a gyermekek is tudnak már: hogy a Földből, a bölcsőnkből csak egy van. Vigyázzunk rá! – üzente.

Arról, mit hoz 2026, Kapu Tibor azt mondta, tudja, hogy vannak, és kell is, hogy legyenek közéleti viták, ez az előttünk álló hónapokban különösen így lesz. – De e viták közepette is egy nemzethez tartozunk. Ne feledjük, hogy másnap mindig felkel a Nap, és ugyanabban az országban fog mindannyiunkra sütni. Sokkal több köt össze minket, mint amennyi elválaszthatna. Bánjunk egymással tisztelettel és méltósággal. Tekintsünk bizalommal és reménnyel az új esztendőre. Egynek minden nehéz, 15 millió magyarnak semmi sem lehetetlen – hangsúlyozta az űrhajós, majd egészséget és boldog, békés, szeretetben és sikerekben gazdag új évet kívánt.