Égő épületek, árokba csúszott autók, bajba jutott állatok – 240 tűzoltói beavatkozás történt szilveszterkor

Tűzijátékok miatt 37-szer vonultak, de tóba fagyott hattyút és vízóraaknába esett pónit is kimentettek a tűzoltók.

Az év utolsó napján országszerte 240 helyszínre riasztották a tűzoltókat, 123 esetben tűz miatt, 117 alkalommal pedig műszaki mentést igénylő helyzethez – közölte a katasztrófavédelem.

A tájékoztatás szerint

55 épület égett, 48 esetben a szabadban keletkezett tűz. Szén-monoxid miatt 9, bajba jutott állatok miatt 5 esetben avatkoztak be a tűzoltók.

Tűzijátékok miatt 37-szer vonultak a tűzoltók. 12 alkalommal kigyulladt tűzijátéktelepek, vagy tűzijátékok egyéb égő visszamaradt részei égtek. 8 helyszínen a száraz fű, avar, nádas gyulladt meg a pirotechnikai termékek miatt. A tűzijátékok miatt 5 melléképület, 3 hulladékgyűjtő edény, 3 fa, egy személyautó, illetve több helyen a felhalmozott lomok gyulladtak ki.

A katasztrófavédelem közleménye szerint

Jákfán egy személyautó hátulja és csomagtere égett egy, a közvetlen közelben működtetett tűzijátéktelep miatt.

teljes terjedelmében égett egy 12 négyzetméteres fatároló Debrecenben, a Bodai úton.

családi házzal egybeépített, 12 négyzetméteres tároló égett elhasznált tűzijátéktelepek miatt Dombóváron, az Erzsébet utcában. A lángok a családi házra nem terjedtek át.

20 köbméter tűzifa és a 30 négyzetméteres fatároló teteje is kigyulladt a tűzijátékoktól Szentesen, a Wesselényi utcában.

Dunakeszin, a Folyam utcában tűzijáték miatt nádas égett 150 négyzetméteren.

Nagycenken, a Kiscenki utcában egy családi ház udvarán egy 6 négyzetméteres fatároló égett.

elhasznált és még forró állapotban kidobott tűzijátékoktól gyulladt ki egy szemétgyűjtő és egy melléképület teteje Újfehértón, a Jókai Mór utcában. A garázs ajtaja és teteje égett kis területen.

Kissikátorban, a Szabadság úton egy családi ház kertjében a tűzifa letakarására szolgáló műanyag fólia és a tűzifa kapott lángra egy pirotechnikai termék miatt.

Győrben, a Knézich utcában a kertben felhalmozott hulladék égett pár négyzetméteren, a tűz miatt megsérült a ház egyik ablaka is.

Hajdúszoboszlón, a Földesi utcában egy családi ház kertjébe tűzijáték repült és kartondobozokat gyújtott meg. A tűz a ház villanyóraszekrényének a burkolatát is megolvasztotta.

A télies időjárás miatt 32, úton elakadt, keresztbe fordult, összeütközött, vagy árokba csúszott autóhoz hívták a tűzoltókat.

Több bajba került állat miatt is riasztások voltak: Szentesen csatornába esett kutyát emeltek ki, Cserszegtomajon egy kutya lába kerítésbe szorult, a tűzoltók a kerítéselemet szétvágva mentették meg az állatot. Velencén a Velencei tóba fagyott hattyút kellett kimenteni. Dunaharasztin egy iszapba szorult őzet szabadítottak ki, Kállón pedig egy vízóraaknába esett pónit mentettek ki a tűzoltók.