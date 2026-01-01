Svájci tűzvész: mintegy 40 ember meghalt, 115-en megsebesültek szemtanúk szerint tűzijáték okozta a tragédiát

Svájc;nyomozás;halálos áldozatok;tűzvész;síparadicsom;

2026-01-01 19:50:00 CET

Továbbra sem tudni, hogy a Le Constellation nevű bárban pontosan hányan tartózkodtak, amikor felcsaptak a lángok.

Mintegy negyven ember vesztette életét és 115-en megsebesültek, sokan súlyosan a délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom egyik bárjában pusztító tűzvészben – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Frédéric Gisler, Wallis kanton rendőrfőnöke. Szemtanúk szerint – írja a Neue Zürcher Zeitung – Le Constellation nevű bár tűzijáték miatt gyulladt ki január 1-én hajnali fél 2 körül. Azt a hatóságok továbbra sem tudják meghatározni, hogy a tűz keletkezésének idején pontosan hányan tartózkodtak bent, de a SwissInfo portál cikke szerint a bár egyszerre 300 főt volt képes fogadni.

Csapdába estünk, ugyanúgy, mint sokan mások, és semmit nem láttunk a füsttől. Azt sem tudtuk, hogyan jutunk ki – mesélte a francia AFP hírügynökségnek egy túlélő férfi, aki végül egy padlástérben lévő ablakot áttörve menekült meg a lángok elől. Svájcban most van a síszezon csúcsidőszaka, Le Constellation főleg fiatalok körében népszerű.

Frédéric Gisler közlése szerint közölte, a következő napokban a halálos áldozatok azonosítása lesz az elsődleges, hogy a holttesteket mielőbb el tudják juttatni a családtagokhoz. A hatóságok korábbi közlése szerint az elhunytak azonosítása hetekig is elhúzódhat. Beatrice Pilloud főügyész a tájékoztatón elmondta, hogy a tűz okát vizsgálják, de ez a munka időbe telik majd. Számos tanút már kihallgattak, a helyszínen talált mobiltelefonokat elemezni fogják, a történteket a zürichi törvényszéki intézet fogja kivizsgálni. Mathias Reynard, a régió államtanácsának elnöke arról számolt be, hogy a Sion kórházban 60 embert ápolnak, és néhány sebesültet más svájci városok kórházaiba szállítottak át. Több ország, köztük Franciaország, Németország és Olaszország is felajánlotta a segítségét a sérültek ellátásában.

Az arról szóló újságírói kérdésre, hogy egyes tanúk szerint a keskeny menekülési útvonalak nehezítették a bárból történő evakuálást, a főügyész azt mondta, a lépcsősorok valóban keskenyeknek tűnnek, de majd a vizsgálat fogja megállapítani, megfelelnek-e a követelményeknek. Felmerült az is, hogy pezsgősüveg tetején lévő születésnapi gyertyák gyújtották meg a mennyezetet – ezt sem tudta megerősíteni, és kiemelte, hogy a nyomozás folyamatban van. Egy másik kérdésre a sajtótájékoztatón megerősítették, hogy nem támadás állt a történtek hátterében, és közölték, hogy a korábbi hírekkel szemben a tüzet nem robbanás okozta.

Mint megírtuk, a lángok csütörtök hajnalban, fél 2 körül csaptak fel a bárban, ahol a jelenlévők épp az újév beköszöntét ünnepelték. A svájci hatóságok csütörtök délelőtti sajtótájékoztatóján a rendőrség közölte, hogy több tucat ember vesztette életét és több mint százan megsebesültek, a tájékoztatás szerint számos különböző ország állampolgára érintett. A környék fölött repüléstilalmat vezettek be a mentőhelikopterek forgalma miatt. A wallisi kormányzat szükségállapotot hirdetett a tűzvész miatt.