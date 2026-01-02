Ötnapos gyászt hirdettek a legkevesebb 40 halálos áldozatot követelő svájci tűzvész miatt

katasztrófa;Svájc;halálos áldozatok;tűzvész;

2026-01-02 10:10:00 CET

Egyre több részlet lát napvilágot, mi vezetett a katasztrófához. A közösséget mélyen megrázta, hogy sok fiatal vesztette életét.

A svájci hatóságok versenyt futnak az idővel, hogy azonosítsák annak a tűznek az áldozatait, amely egy zsúfolt bárban pusztított – írja a The Guardian.

A tűz a szilveszteri ünneplés idején tört ki Crans-Montana városában. Guy Parmelin államfő bejelentette, hogy Svájc öt napos nemzeti gyászt rendel el. A tragédiát az ország történetének egyik legsúlyosabb és legmegrázóbb eseményeként jellemezte, amely fiatal életek tucatjait szakította félbe. Megfogalmazása szerint ezeknek a fiataloknak terveik, reményeik és jövőbe vetett álmaik voltak, amelyek egyik pillanatról a másikra semmivé váltak, és Svájcnak kötelessége mindent megtenni annak érdekében, hogy hasonló katasztrófa soha többé ne fordulhasson elő. Közölte azt is, hogy a túlélők közül többen súlyos sérüléseket szenvedtek, komoly égési sérülésekkel és egyéb, súlyos egészségkárosodásokkal kezelik őket.

A tűz csütörtök hajnalban, fél kettő körül kezdett terjedni a város egyik szórakozóhelyén, a Le Constellation nevű bárban. Egyelőre nem tudni pontosan, mi okozta a lángok fellobbanását, de egyes szemtanúk szerint akkor kezdődött, amikor csillagszórókat vagy más, tűzzel járó látványelemeket helyeztek pezsgősüvegekbe. Két, a bárban tartózkodó nő a francia BFMTV-nek nyilatkozva elmondta, hogy bent voltak, amikor azt látták: egy csapos a vállára ültetve vitt egy kolléganőt a tömegben. A nő egy palackot tartott a kezében, amelynek tetején egy égő gyertya volt.

A szemtanúk beszámolói szerint a magasba emelt palack tetején égő gyertya hozzáérhetett a fa mennyezethez, amely ettől meggyulladt. A tűz rendkívül gyorsan terjedt tovább, és rövid időn belül a mennyezet egy része be is szakadt.

Más beszámolók szerint a lángok szinte pillanatok alatt elborították a zsúfolt pincehelyiséget, ahol főként fiatalok, köztük sok tizenéves ünnepelt. A tűz gyors terjedése pánikot váltott ki: az emberek egymást lökdösve, kétségbeesetten próbáltak feljutni a felfelé vezető, keskeny lépcsőn, miközben a füst egyre sűrűbbé vált.

A svájci rendőrség figyelmeztetett, hogy az áldozatok azonosítása hosszadalmas folyamat lehet, akár napokig vagy hetekig is eltarthat. Egyelőre nem ismert, pontosan hányan tartózkodtak a bárban a tűz kitörésekor, és azt sem közölték, hány személyt tartanak nyilván eltűntként. Beatrice Pilloud, a kanton főügyésze közölte: a hatóságok jelentős erőforrásokat mozgósítottak annak érdekében, hogy az áldozatokat azonosítsák, és a holttesteket a lehető leghamarabb átadhassák a családoknak. Hangsúlyozta, nem kíván nyilatkozni azokról az értesülésekről, amelyek szerint a katasztrófát égő gyertyák okozták, mivel az okok feltárása a nyomozás feladata.

Csütörtök este több száz ember gyűlt össze a fagyos hidegben egy néma megemlékezésre, ahol virágokat helyeztek el és gyertyákat gyújtottak. Sokan közülük személyesen ismernek olyanokat, akik még eltűntként szerepelnek, vagy súlyos sérüléseket szenvedtek.

A 16 éves Ulysse Brozzo, aki egy helyi síiskolában oktatóként dolgozik, elmondta, hogy több barátja is a bárban tartózkodott a tűz kitörésekor. Néhányukkal már sikerült kapcsolatba lépnie, és kiderült, hogy megmenekültek, másokról azonban továbbra sincs információja. Elmondása szerint egyik ismerősének egy barátja kómában fekszik a sioni kórházban. A történteket totális tragédiának nevezte, és elmondta, hogy a helyiségben akár százak is lehettek. Arról is beszélt, hogy a szórakozóhely két szinten működött: felül volt a bár, alatta pedig egy keskeny lépcsőn megközelíthető pinceklub. Véleménye szerint ebben az alsó térben az emberek könnyen csapdába eshettek, a sűrű füst pedig nagyon gyorsan megbéníthatta őket.

A sérülteket Sion, Lausanne, Genf és Zürich kórházaiba szállították, másokat pedig a szomszédos országok egészségügyi intézményeibe vittek. Az Európai Unió jelezte, hogy kapcsolatban áll a svájci hatóságokkal az orvosi segítségnyújtás lehetőségeiről, miközben Emmanuel Macron francia elnök azt közölte, hogy a sérültek egy részét francia kórházakban ápolják. Csütörtök reggel Mathias Reynard, Wallis kanton elnöke azt mondta, hogy ami eredetileg ünneplésnek indult, rövid idő alatt súlyos tragédiává vált.

A halálos áldozatok és a sérültek között több külföldi állampolgár is van, akik a környező országokból érkeztek a síparadicsomba. Az olasz külügyminisztérium közlése szerint 16 olasz állampolgárt eltűntként tartanak nyilván, további 12-en megsérültek. Franciaország tájékoztatása alapján nyolc francia állampolgár holléte ismeretlen, és azt sem zárták ki, hogy francia áldozatok is vannak a halottak között. A sérültek között egy ausztrál állampolgár is van.

A francia sajtó értesülései szerint a Le Constellation bár 2015-ben nyílt meg, és egyszerre akár 300 vendéget is be tudott fogadni, a fűtött terasz pedig további mintegy 40 fő számára biztosított helyet. A közvetlen közelben működő Dédé ruhabolt tulajdonosa elmondta, hogy a szórakozóhely különösen népszerű volt a fiatalok körében. Beszámolója szerint nemcsak ismeretlenek jártak oda, hanem barátai gyermekei is, akik közül egyesek már 14 éves koruktól ott ittak. Egy 17 éves síoktató, François – aki maga is gyakran megfordult a bárban – úgy emlékezett, hogy a szilveszteri bulik alkalmával általában elnézőbben kezelték a belépők életkorának ellenőrzését.

Crans-Montana egy körülbelül tízezer lakosú, élénk üdülőváros a svájci Alpokban, Wallis kanton területén. A település a völgy túloldalán magasodó, ikonikus Matterhorn látványával is vonzza a látogatókat. Míg a közeli Verbier elsősorban tehetős angolszász vendégköréről ismert, Crans-Montana inkább a gazdag európai turisták kedvelt célpontja.

A város gazdasága nagyrészt az európai látogatókra épül, akik síelni érkeznek, Michelin-csillagos éttermekben vacsoráznak, és olyan luxusmárkák üzleteiben vásárolnak, mint a Moncler vagy a Louis Vuitton. Crans-Montana mintegy háromezer hotelszobával rendelkezik, miközben állandó lakossága körülbelül tízezer fő.

Miközben a sípályákon továbbra is sok a turista, a hatóságok arra kérték a látogatókat és a helyi lakosokat, hogy a következő napokban különösen körültekintően viselkedjenek. A cél az, hogy elkerüljék azokat a baleseteket, amelyek további terhet rónának az amúgy is túlterhelt egészségügyi ellátórendszerre.