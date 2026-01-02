Orbán-kormány;önkormányzatok;települések;költségvetési támogatások;

Volt olyan település, amely 10 ezer, más 26 ezer forint rendkívüli támogatást kapott az Orbán-kormánytól

Gáláns segítség érkezett.

Vissza nem térítendő költségvetési támogatásokat osztott ki az Orbán-kormány, ennek keretében pedig számos település sok-sok millió forintnak örülhetett, néhány azonban egészen meglepő összegeket kapott - szúrta ki Kazinczy Krisztina, a Kutyapárt budafok-tétényi önkormányzati képviselője. 

A Magyar Közlönyben közzétett lista szerint ugyanis akadnak, akiknél az állami támogatás nagyjából egy bolti bevásárlásra elegendő, lakosokra lebontva pedig egy szem cukorkára, vagy arra sem.

  • Nemesbük például 10 450 forintot kapott, ez lakosonként 14,5 forint;

  • Abasár 26 277 forinttal, lakosonként 10,6 forinttal lett "gazdagabb";

  • Monostorapáti pedig 64 372 forinthoz, lakosonként 60,7 forinthoz jutott.

Természetesen felmerülhet, hogy az adatok ezer forintban legyenek megadva, esetünkben azonban nincs erről szó, a lista egyéb számadatai alapján legalábbis igencsak úgy tűnik, hogy ezek a tényleges összegek.

