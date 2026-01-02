Volt olyan település, amely 10 ezer, más 26 ezer forint rendkívüli támogatást kapott az Orbán-kormánytól

Orbán-kormány;önkormányzatok;települések;költségvetési támogatások;

2026-01-02 11:25:00 CET

Gáláns segítség érkezett.

Vissza nem térítendő költségvetési támogatásokat osztott ki az Orbán-kormány, ennek keretében pedig számos település sok-sok millió forintnak örülhetett, néhány azonban egészen meglepő összegeket kapott - szúrta ki Kazinczy Krisztina, a Kutyapárt budafok-tétényi önkormányzati képviselője.

A Magyar Közlönyben közzétett lista szerint ugyanis akadnak, akiknél az állami támogatás nagyjából egy bolti bevásárlásra elegendő, lakosokra lebontva pedig egy szem cukorkára, vagy arra sem.

Nemesbük például 10 450 forintot kapott, ez lakosonként 14,5 forint;

Abasár 26 277 forinttal, lakosonként 10,6 forinttal lett "gazdagabb";

Monostorapáti pedig 64 372 forinthoz, lakosonként 60,7 forinthoz jutott.

Természetesen felmerülhet, hogy az adatok ezer forintban legyenek megadva, esetünkben azonban nincs erről szó, a lista egyéb számadatai alapján legalábbis igencsak úgy tűnik, hogy ezek a tényleges összegek.