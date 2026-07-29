Elég tenni egy nyilatkozatot arról, hogy a pénzt a célnak megfelelően, jogszerűen használták fel. Az új rendelkezés visszamenőlegesen is alkalmazható.
Gáláns segítség érkezett.
A miniszterelnök hétfőn megígérte, hogy segít a csőd szélére jutott sportegyesületen. Az erről szóló határozat már meg is jelent.
Ez derül ki a Közpénzügyi Portál adataiból.
Négyszázmilliós forrás sorsa volt a tét, az ÁSZ azonban újra engedélyezte a pénzcsap megnyitását.
Az ÁSZ hangsúlyozza, hogy nem a párt elégett könyvelése miatt döntöttek így, a párt szerint viszont pont, hogy a tűzbe veszett számlákat követelik rajtuk.
A templom egerének idén sem kell aggódnia. Az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkárság mostani kimutatása szerint a felekezetek – lefelé kerekített adatok szerint – mintegy 30,7 milliárd forintos költségvetési támogatásban részesülnek.
Január végén valószínűleg már nem tudja kifizetni a Párbeszéd minden munkatársát az elmaradt állami támogatás miatt. A számvevőszéki feljelentés után már az adóhatóság nyomoz.