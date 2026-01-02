FKF: Jóval kevesebb volt a szilveszteri tűzijátékszemét, mint tavaly

Szilveszter;FKF;szemét;tűzijáték;Budapesti Közművek;

2026-01-02 13:09:00 CET

Köszönhetően a bevezetett korlátozásoknak és az intenzív havazásnak.

A Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió munkatársai az év első napján a szokásos, szilveszteri ünneplést követő takarítási feladatokat elvégezték. Emellett a fővárosi mellékútvonalak síkosságmentesítését is ellátták napközben, a főutak szilveszter éjszakai hóeltakarítása után - közölték a lapunkhoz is eljuttatott közleményükben.

A beszámolóban emlékeztetnek, szilveszteri ünneplések után hátramaradó hulladék eltakarítása minden évben kiemelt feladatot jelent az országban működő összes köztisztasági vállalatnak. Az FKF munkatársai az óévbúcsúztató közterületi rendezvények helyszínein, kiemelten a Kis- és Nagykörúton, az aluljárókban és azok környékén már január 1-jén reggel 6 órakor megkezdték és egész nap végezték kézi és gépi erővel az ünneplés utáni takarítást.

A közleményben azt írták, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a korábbi évekhez képest idén jelentősen csökkent a hulladék az FKF kezelésébe tartozó közterületeken. A szilveszteri ünneplésekhez kapcsolódó hulladék mérséklődésének elsődleges oka feltételezésük szerint a pirotechnikai eszközök használatának fővárosi korlátozása, ugyanis a korábbi években ezek a szilveszter utáni hulladék jelentős hányadát tették ki. A képződött hulladék mérséklődésének másik oka lehetett, hogy a hideg idő és az intenzív havazás miatt kevesebben búcsúztatták a fővárosban a közterületeken az óévet - tették hozzá.

A közleményben részletezték azt is, hogy számos speciális köztisztasági célgépet, köztük szállítójárműveket és többféle takarítógépet is bevetettek az ünneplés utáni munkák során. A Budapesti Közművek mintegy 200 köztisztasági takarító munkatársa, valamint 4 szállító járműve mindez idáig 1,2 tonna hulladékot takarított össze és szállítottak el szilveszter után a közterületekről - áll a tájékoztatásban.