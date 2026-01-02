Az ukrán katonai hírszerzés vezetője lesz Volodimir Zelenszkij új kabinetfőnöke

Ukrajna;kinevezés;hivatalvezető;kabinetfőnök;katonai hírszerzés;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-01-02 15:19:00 CET

Kirilo Budanov fő feladata Ukrajna védelme stratégiai alapjainak megszervezése, a diplomáciai tárgyalások kézben tartása. Egy harkivi lakóépületre pénteken két rakétát is kilőttek az oroszok.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felajánlotta Kirilo Budanovnak, a katonai hírszerzés vezetőjének, hogy már 2026. január 2-án pénteken vegye át az elnöki hivatal irányítását – írja a The Kyiv Independent. Bár hivatalosan még ki sem nevezték, Zelenszkij máris megbízta Budanovot Ukrajna védelme stratégiai alapjainak megszervezésével, és a konkrét lépések kidolgozásával.

Ukrajnának most nagyobb figyelmet kell fordítania a biztonsági kérdésekre, az ukrán védelmi és biztonsági erők fejlesztésére, valamint a diplomáciai tárgyalásokra, és az elnöki hivatal elsősorban ezeknek a feladatokat fogja ellátni – közölte Facebook-oldalán Volodmir Zelenszkij. A The Kyv Independent emlékeztetett, hogy az átszervezés már november végén kezdődött, Ukrajna eddigi legnagyobb korrupciós botránya közepette, amikor az addigi hivatalvezető és kabinetfőnök Andrij Jermak lemondott.

A39 éves Kirilo Budanov altábornagy 2020 óta vezeti Ukrajna katonai hírszerzését, a HUR-t, amelyet úgy jellemeztek, hogy „félelmetes erővé fejlődött” Oroszország teljes körű inváziója során. A közvélekedés szerint a közismertté vált kémfőnök vezette szervezet az ország egyik legkompetensebb intézménye.

Mindeközben Volodimir Zelenszkij újabb civileket érő orosz csapásról számolt be Harkivban. Két rakéta csapódott be egy lakóépületnél, az áldozatok pontos száma még ismeretlen, a mentés jelenleg is zajlik. – Sajnos így bánnak az oroszok az élettel és az emberekkel. Folytatják a gyilkolást a világ és mindenekelőtt az Egyesült Államok diplomáciai erőfeszítései ellenére is. Csak Oroszország nem akarja, hogy vége legyen ennek a háborúnak – szögezte le az ukrán elnök.