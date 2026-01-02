Donald Trump szerint az egészsége remek, csak négyszer annyi aszpirint szed, mint kellene

Egyesült Államok;Donald Trump;aszpirin;egészségi állapot;

2026-01-02 14:48:00 CET

A 79 éves amerikai elnök mindazonáltal nem szívesen beszél az ilyen témákról.

Jóval több aszpirint szed Donald Trump, mint amennyit az orvosai javasolnak számára - ismerte el maga az amerikai elnök a Wall Street Journal kérdésére.

A 79 éves politikus nem volt elragadtatva attól, hogy a lap az egészségi állapotáról kérdezte, de azért elmondta, hogy a duzzadt bokája miatt például viselt egy ideig kompressziós zoknit, de nem érezte jól magát benne, úgyhogy ezt abbahagyta. Októberben csináltatott egy szív- és érrendszeri, valamint hasi ultrahangos vizsgálatot is, amit utólag elmondása szerint szintén megbánt.

A 81 miligramos orvosi ajánlással szemben Donald Trump 325 milligram aszpirint szed naponta, amit azzal indokolt, hogy „azt mondják, hogy az aszpirin jó vérhígító, én meg nem akarja, hogy „sűrű vér” menjen a szívébe. Nem mozog rendszeresen, mert azt unalmasnak tartja, ez alól csak a golf kivétel.

Az amerikai elnök elárulta azt is, hogy bár nem szokása elaludni nyilvános eseményeken, néha pihenteti a szemét, és ilyenkor persze lefotózzák.