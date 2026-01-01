Volodimir Zelenszkij az újévi beszédében közölte, hogy kilencven százalékban kész a békemegállapodás

Oroszország;újév;Ukrajna;Vlagyimir Putyin;Volodimir Zelenszkij;2026;

Kilencven százalékban kész a háborút lezáró békemegállapodás – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az újévi beszédében, melyben nagyrészt az orosz támadásokkal szembeni ellenállásra összpontosított.

A BBC szerint Zelenszkij hozzátette, a megállapodás fennmaradó 10 százaléka „meghatározza a béke sorsát, Ukrajna és Európa sorsát”. Az ukrán elnök a húszperces beszédben leszögezte, Ukrajna nem akar „békét bármilyen áron”, és kiemelte, „a háború végét akarjuk – nem Ukrajna végét”.

„A gyenge megállapodások alatt lévő aláírások csak a háborút táplálják” – állapította meg, majd hangsúlyozta, hogy „vagy a világ állítja le Oroszország háborúját, vagy Oroszország rántja bele a világot a háborújába”.

Emellett köszönetet mondott az Ukrajnát támogató vezetőknek, hozzátéve, „a szándékoknak biztonsági garanciákká kell válniuk, ezért ratifikálni kell azokat”. Zelenszkij kifejezte arra vonatkozó szándékát, hogy még ebben a hónapban folytatódjanak és gyorsuljanak fel a béketárgyalások, amerikai és európai tisztviselők bevonásával.

Mint megírtuk, Vlagyimir Putyin orosz elnök békéről nem tett említést az újévi beszédében, arról viszont igen, hogy az oroszok hisznek a győzelemben:

Korábban, az X-en és Facebookon szerdán közzétett újévi üzenetében az ukrán elnök ugyancsak a békébe vetett hitet hangsúlyozta. Az MTI összefoglalója szerint úgy fogalmazott:

„Egy újabb év telt el, amelyet az ukránok elhivatottsága és kitartása, elvei és naponta tett erőfeszítései tesznek emlékezetessé. Ezt az évet a védelmezőink tették lehetővé – azok, akik nemcsak Ukrajnáért, hanem mindazokért kiálltak, akiknek fontos a szabadság és a méltóság. Együtt haladunk előre mindannak köszönhetően, ami továbbvisz minket: a tapasztalatokkal és emlékekkel, az anyanyelvünkkel, a reménnyel és a hittel. Magunkkal visszük a közös cselekvés képességét és az emberségünket – amely minden nehézség ellenére kitart. Hiszünk a békében, harcolunk érte, és dolgozunk annak elérése érdekében”.

Az ukrán hadvezetés nem sokkal korábban jelentette be, hogy csapást mért Tuapsze kikötőjének olajfinomítójára és a krasznodari területen található Tamany-félsziget olajtermináljára. Hozzátette, hogy az olajfinomító feldolgozó egységei és a terminál két mólója károkat szenvedett.

Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő ugyancsak szerdán a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva nevetségesnek nevezte a Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi régióban lévő rezidenciája elleni ukrán dróntámadásról Oroszország által szerdán bemutatott bizonyítékokat. „Ez nevetséges – az, hogy két napig tartott, míg ezt elkészítették, és az is, hogy azok a dolgok, amelyeket bizonyítékként próbálnak bemutatni, alapvetően azt mutatják, hogy nem veszik komolyan még a történet kitalálását sem” – fejtegette, hozzátéve, teljesen biztosak abban, hogy nem volt ilyen támadás.