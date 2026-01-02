George Clooney tökre egyetért Donald Trumppal, csak ő éppen az elnök nélkül tenné naggyá Amerikát

Franciaország;George Clooney;állampolgárság;Donald Trump;

2026-01-02 18:01:00 CET

Donald Trump beszólt egy kicsit a kétszeres Oscar-díjas színésznek, aki a feleségével együtt nemrég megkapta a francia állampolgárságot.

Nemrég derült ki, hogy a világhírű amerikai színész, George Clooney és a felesége, az emberi jogi ügyvéd Amal Clooney megkapta a francia állampolgárságot lett, Donald Trump amerikai elnök pedig némi fáziskéséssel meg is ragadta a lehetőséget, hogy tegyen egy-két rosszindulatú megjegyzést a gyerekekkel együtt évek óta Franciaországban élő, közismerten demokrata párti házaspárra.

Az amerikai elnök saját közösségi oldalán, a Truth Social-ön közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: „Jó hír! George és Amal Clooney, minden idők két legrosszabb politikai jósa, hivatalosan is Franciaország állampolgára lett, amely ország sajnos egy súlyos közbiztonsági probléma kellős közepén van a bevándorlás abszolút szörnyű kezelése miatt.” Ezt azzal folytatta, hogy George Clooney politikai tevékenysége eleve hangsúlyosabb, a „nagyon kevés és teljesen középszerű” filmjénél. Majd közölte: „Egyáltalán nem filmsztár, csak egy átlagos csávó folyamatosan panaszáradattal a józan ész politikai érvényesülésére.”

George Clooney a Hollywood Reporternek nyilatkozva reagált az elnöki beszólásra, a 2016 óta ismert politikai szlogenjével, a reagani ihletésű MAGA-val vágott vissza az amerikai elnöknek: „Teljesen egyetértek, újra naggyá kell tennünk Amerikát. Novemberben kezdjük” - utalt a közelgő félidős választásokra.

A Clooney-családnak adott francia állampolgárság egyébként más helyről is kapott bírálatokat, mégpedig amiatt, hogy egy aligha véletlen időzítéssel az utolsó pillanatban, még 2026. január 1., vagyis a honosítási eljárásban bevezetett szigorítás előtt kapták meg. Ez a szigorítás magasabb szintű nyelvtudást vár el azoktól, akik szeretnének francia állampolgárok lenni, miközben George Clooneyról köztudott – emlékeztet a The Guardian –, hogy nem beszél túl jól franciául.

Mindezek miatt Marie-Pierre Vedrenne francia belügyminiszter-helyettes is arról beszélt a France Info rádiónak, hogy személy szerint megérti azoknak a franciáknak az álláspontját, akik kettős mércét emlegetnek. Főnöke, Laurent Nunez francia belügyminiszter és a francia külügy azonban védelmébe vette a döntést, hivatkozva a francia polgári törvénykönyvre, amely kimondja: „A külügyminiszter javaslatára francia állampolgárságot honosítás útján bármely francia ajkú külföldi kaphat, aki kérelmezi, és aki kiemelkedő szolgálatával hozzájárul Franciaország befolyásához és nemzetközi gazdasági kapcsolatainak virágzásához.” A francia külügy hangsúlyozta, hogy a Clooney-család egy szigorú, biztonsági ellenőrzést is magában foglaló eljáráson ment keresztül.

Az új szabályozás értelmében a jövőbeni francia állampolgár-aspiránsoknak már legalább olyan szintű igazolt francia nyelvtudással kell rendelkezniük, amely lehetővé teszi, hogy felvegyék őket egy franciaországi egyetemre,

emellett teljesíteniük kell egy állampolgári ismereteket felmérő vizsgát is.

George Clooney egyébként maga is elismerte, hogy a franciatudása továbbra is gyenge. „Szeretem a francia kultúrát, a nyelveteket, még akkor is, ha 400 napnyi tanfolyam után is rossz vagyok benne” - fogalmazott a francia RTL rádiónak kérdésére. Felesége ugyanakkor nemzetközi emberi jogi ügyvéd és kettős brit-libanoni állampolgárként folyékonyan beszél franciául is. A család 2021-ben vásárolt egy birtokot a provence-i Brignoles város közelében.